Merkel Çin ziyaretine başladı

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in resmi Çin ziyareti Pekin'de Başbakan Li Keçiang ile birlikte biraraya gelmesiyle başladı.

Ticari ilişkilerin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çekildiğini açıkladığı İran ile nükleer anlaşmanın da aralarında bulunduğu diplomatik ihtilafların gündeme geleceği iki günlük ziyarette Almanya Başbakanı Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile de görüşecek.

İş dünyasından küçük bir grubun eşlik ettiği Merkel'in ayrıca bir dizi ticari anlaşma imzalaması bekleniyor.

Pekin'de Çin Ulusal Halk Kongresi'nin bulunduğu Büyük Halk Salonu'nda Merkel ile temaslarının ardından gazetecilere konuşan Çin Başbakanı Li, her iki ülkenin küresel serbest ticareti sürdürmede kararlı olduğunu ve aralarında işbirliği için büyük fırsatlar bulunduğunu kaydetti.

Merkel de Pekin'in finans sektörünü dış yatırımcılara açma kararından memnuniyetini dile getirdi ve Çin'de ortak girişimde bulunmak isteyen Alman şirketlerinde Çinli yatırımcı payının düşürülmesini olumlu karşıladığını belirtti.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de otomobil sektörü Alman şirketleri için önemli bir yatırım alanı. İki ülke arasındaki ticaret hacmi geçen yıl 224 milyar dolar olarak gerçekleşti.

ABD ve Kuzey Kore masada

Her iki ülkenin lideri, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan bu ay başlarında çekilmesi üzerine anlaşmaya bağlılıklarını yineledi.

2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'ye ek olarak Almanya ve AB'nin katılımıyla imzalanan anlaşmada Pekin ve Berlin yönetimleri protokolü ayakta tutmaya çalışıyor.

Alman haber ajansı dpa'nın diplomatik kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre Almanya ve Çin ayrıca Kuzey Kore'yi nükleer silahlardan arındırmak için gösterilen çabaları devam ettirme konusunda mutabık kaldı.

Çin'e 11 ziyaret

Merkel, ilk kez Başbakan olduğu 2005 yılından bu yana Çin'i 11 kere ziyaret etti. Çin ayrıca, bu yıl başlarında kurulan dördüncü Merkel hükümetinde Başbakan’ın, ABD ve Rusya'dan sonra üçüncü durağı oldu.

Merkel'in ziyareti öncesi Berlin yönetiminde bir çağrıda bulunan Uluslararası Af Örgütü, Başbakan'dan 2017 yılında hayatını kaybeden insan hakları aktivisti ve Nobel Barış Ödüllü Liu Şiaobo'nun eşi Liu Şia'nın ev hapsinden çıkarılmasını gündeme getirmesini istedi.

Kendisine herhangi bir resmi suçlama yöneltilmeyen Liu Şia, son sekiz yıldır ev hapsinde tutuluyor. Ancak Merkel'in bu konuyu gündeme getirip getirmeyeceği ise henüz belirsiz.

Almanya Başbakanı bugünkü temaslarının ardından Cuma günü ülkenin güneyindeki teknoloji kenti Şencen'i ziyaret ettikten sonra resmi temaslarını sonlandıracak.

dpa,AP,rtr/ÇÖ,BÖ

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