 Menbiç′teki ABD′li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek | DÜNYA | DW | 07.02.2018
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DÜNYA

Menbiç'teki ABD'li general: Amerikan askerleri çekilmeyecek

Menbiç'i ziyaret eden ABD'li general Funk, Amerikan askerlerinin bu bölgede kalacağını söyledi. Afrin harekâtını Menbiç'e genişletebileceğini duyuran Türkiye, ABD'li birliklerin bölgeden çekilmesini istiyor.

Menbiç'teki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensupları

Menbiç'teki Suriye Demokratik Güçleri (SDG) mensupları

IŞİD'le mücadele koalisyonunun en üst düzey ABD'li komutanı Paul E. Funk, ABD'li birliklerin Menbiç'te kalacağını söyledi. Funk, Menbiç'in IŞİD'den temizlendiğini ve bunun "kalıcı olmasını sağlamak için bölgede olduklarını" belirtti. 

Associated Press'in haberine göre, ABD'li askeri heyetin Menbiç'i ziyareti sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan General Funk, Amerikan güçlerinin Kürt müttefiklerini desteklemek ve Türkiye'nin harekâtı sonrasında tansiyonu düşürmek üzere Menbiç'te olduğunu söyledi.

Funk, Türkiye'den yapılan açıklamaların kendisini endişelendirip endişelendirmediğine dair soruya ise, "Hayır, benim iş tanımım endişelenmek değil. Benim işim savaşmak" diye yanıt verdi.

YPG'nin ana bileşeni olduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne "çok güvendiğini" belirten Funk, "Kimse yapamazken, onlar Rakka'yı geri aldı... Bunun, masada bir sandalye kazanmalarını sağladığını düşünüyorum" dedi.

Koalisyon sözcüsü Albay Ryan Dillon da Funk'ın Menbiç'e ziyaretini Twitter'dan duyurdu.

ABD, IŞİD'in 2016'da Menbiç'ten çıkarılmasından bu yana bölgede askeri varlığını devam ettiriyor.

Türkiye'nin 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı, IŞİD ile mücadelede ABD'nin müttefiki olan ve Amerikan silahlarıyla donatılan YPG'yi hedef aldığı için Ankara ile Washington arasında gerginliğin tırmanmasına neden oluyor ve iki NATO müttefikinin Suriye'de karşı karşıya gelmesi riskini doğuruyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Zeytin Dalı Harekâtı'nın Menbiç'e uzanabileceğini söylemiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Amerikan askerlerinin Menbiç'ten derhal çekilmesi gerektiğini belirtmişti.

Ancak Amerikan Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyindeki stratejik öneme sahip Menbiç bölgesinden çekilmeyeceklerini açıklamıştı.

DW,AP/SSB,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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