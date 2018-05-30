Menbiç'te Türk askeri olmayacağı iddiası

Menbiç Askeri Konseyi'nin başkanı Muhammed Ebu Adil, YPG'nin ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşma uyarınca çekilmeyi kabul ettiği Menbiç'in kent merkezinde Türk askeri ya da Türkiye destekli Suriyeli savaşçı konuşlanmayacağını iddia etti.

Associated Press'in haberine göre Ebu Adil, aralarında IŞİD'le mücadele koalisyonunun komutanı James Jarrard ve diplomat William Roebuck'in de bulunduğu ABD'li heyetle Menbiç'te yaptığı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu. Ebu Adil'in verdiği bilgiye göre, söz konusu heyet ABD ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın ayrıntılarının henüz netleştirilmediğini ve yeni bir gelişme olduğu takdirde Menbiç'teki askeri konsey ile ABD destekli yerel yönetimi bilgilendireceğini bildirdi.

Görüşmede, ABD ve Türk devriye birliklerinin sadece Menbiç ile batıda Türkiye kontrolündeki bölgeler arasında hâli hazırda çizilmiş olan cephe hatları boyunca görev yapacağına dair bilgilendirildiğini söyleyen Ebu Adil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devriyeler sadece cephe hatlarında olacaksa, bu bizim için sorun teşkil etmez... Ama kentin içinde olmaz."

Menbiç Askeri Konseyi Başkanı Ebu Adil ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki anlaşmanın, başında bulunduğu konseyde herhangi bir değişikliğe neden olmayacağını söyledi. Ebu Adil, değişikliklerin yerel sivil yönetimde olabileceğini belirtti.

Ajansın haberine göre, İlham Ahmed adlı üst düzey bir Kürt yetkili de ABD heyetinin Menbiç'e Türk askeri veya Türkiye destekli Suriyeli güç girmeyeceğine dair güvence verdiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo hafta başında Washington'da bir araya geldi

ABD: Detaylar süreç içinde belirlenecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, heyetin Suriye'deki görüşmeleri konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Menbiç anlaşmasının aşama aşama hayata geçirileceğini ve sahadaki şartlara bağlı olarak uygulanacağını belirtmekle yetinen bakanlıktan "Düzenlemeyle ilgili diğer detaylar uygulama sürecinde belirlenecek" açıklaması geldi.

Görüşmelere yakın bazı ABD'li yetkililer ise Türk ordusunun Menbiç'te düzenli olarak konuşlanmayacağını tahmin ettiklerini belirtti, ancak kesin bir ifade kullanmaktan kaçındılar. İsimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan yetkililer, ABD'nin, böyle bir kararın Menbiç Askeri Konseyi dâhil tüm tarafların rızası doğrultusunda alınacağına dair konseye güvence verdiğini söyledi.

ABD ile Türkiye, YPG kontrolündeki Menbiç'te izlenecek yol haritasını hafta başında iki ülke dışişleri bakanlarının Washington'da yaptıkları görüşmede onaylamıştı. Yapılan anlaşma, YPG'nin Türkiye'nin talebi doğrultusunda Menbiç'ten çıkarak Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini öngörüyor.

Anlaşmanın duyurulmasının ardından açıklama yapan YPG, Menbiç'teki askeri danışmanlarını çekeceğini belirtmişti. Türkiye tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak kabul edilen YPG, Menbiç'in kontrolünü 2016 yılında IŞİD'in elinden aldıktan sonra kentteki askeri danışmanları hariç tüm mensuplarının bölgeden ayrıldığını savunuyordu.

ABD Türk tarafı kadar net değil

Menbiç konusunda Ankara ile Washington arasında yapılan anlaşmanın nasıl ve hangi zaman çizelgesine göre izleneceği konusunda ise ABD ve Türkiye'den gelen açıklamaların mahiyeti farklılık arz ediyor.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, anlaşmanın altı ay içinde tamamlanacağını ve YPG'lilerin silahlarını bırakarak Menbiç'ten ayrılacağını belirtiyor. Türk yetkililer, Menbiç Askeri Konseyi ve bu oluşuma bağlı yerel yönetim tarafından idare edilen kentte yeni bir konsey kurulmasından önce gerçekleşecek olan çekilmenin Türkiye tarafından denetleneceğini söylüyor.

Menbiç'teki ABD üssü

Anadolu Ajansı (AA), Türk ve ABD dışişleri bakanlarının 4 Haziran'da Washington'da yaptıkları görüşmeden önce tarafların üç aşamalı bir plan üzerinde anlaştığını bildirmişti. Ajans, 4 Haziran'da mutabakatla ilgili son imzanın atılması durumunda, ilk 30 gün içerisinde YPG unsurlarının Menbiç'i terk edeceğini belirtmişti. AA, ikinci aşamada ise 4 Haziran'dan sonraki 45 günün sonunda Türk ve Amerikan taraflarının askeri ve istihbari unsurlarla ilçede ortak denetime başlamasının beklendiğini duyurmuştu. Ajansın haberine göre, mutabakatta yer alan üçüncü aşama, 4 Haziran'dan sonraki 60 gün zarfında Menbiç'in yerel unsurlarından yönetimin kurulmasını içeriyordu.

ABD'li yetkililer ise anlaşma kapsamındaki planın sadece "tahmini bir takvim" içerdiğini ve belli bir zaman sınırı bulunmadığını ifade ediyor. Takvimin sahadaki gelişmelere göre değişebileceğinin altını çizen ABD'li yetkililer, YPG'lilerin silahlarını bırakmak zorunda olup olmadıklarına dair yorum yapmaktan da kaçınıyor. Yetkililer, çekilmenin sağlanması için ABD'li ve Türk devriye güçlerinin Menbiç etrafında belirlenmiş olan sınır çizgisi boyunca görev yapacağını söylüyor.

DW,AP/CÖ,HS

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