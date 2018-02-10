 Meksika′da 7.2 büyüklüğünde deprem | DÜNYA | DW | 17.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Meksika'da 7.2 büyüklüğünde deprem

Meksika'da meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem başkent Meksiko kentinde ve ülkenin güneyinde paniğe neden oldu.

Mexiko Erdbeben (Reuters/C. Daut)

Önerdiğimiz linkler

Meksika Cumhurbaşkanı iki büyük depremle sarsılan ülkedeki hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini, en fazla zarar gören bölgelerdeki halka doğrudan para yardımı yapılacağı açıkladı. (28.09.2017)

Meksika'da 32 yıl önce yaklaşık 10 bin kişinin hayatını kaybettiği şiddetli depremin yıldönümünde ülke yeni bir depremle sarsıldı. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 225'e yükseldi. (19.09.2017)

Meksika açıklarında 8.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli depremin ardından komşu ülkeleri de kapsayacak şekilde tsunami uyarısı yapıldı. (08.09.2017)

Meksika, geçen Eylül'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iki depremden beş ay sonra 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem ülkenin güneyinde ve başkent Meksiko'da paniğe neden oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin yaklaşık on kilometre güneyinde bulunduğunu açıkladı. Deprem uyarı sistemi Sky Alert'in kayıtlarına göre deprem Guerrero, Michoacán ve Puebla eyaletlerinde de hissedildi.

Meksiko Belediye Başkanı Miguel Ángel Mancera, kentte her şeyin normal seyrinde olduğunu, depremin sadece küçük çaplı maddi hasara neden olduğunu açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada da şimdiye kadar depremde ölen ya da yaralanan olduğu yönünde bir bilgi ulaşmadığı kaydedildi.

Bir dakikadan uzun süren deprem nedeniyle birçok kişinin panik içinde kendini sokağa attığı, Oaxaca eyaletinin merkezindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından yaklaşık bir milyon hanede elektriğin kesildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

Mexiko Innenminister Alfonso Navarrete Prida (picture-alliance/AP Photo/R. Blackwell)

Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin neden olduğu hasarı tespit etmek için yola çıkan ve İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ile Oaxaca Valisini taşıyan helikopterin düştüğü kaydedildi. İçişleri Bakanı Navarrete ve vali kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Ancak helikopterin düştüğü bölgede kaza nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterdeki birçok yolcunun da yaralandığı kaydedildi.

Depremin ardından yaklaşık 150 kadar artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların en şiddetlisinin ise 5.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Meksika'da geçen Eylül ayında meydana gelen iki ayrı depremde yüzlerde kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayı başlında Meksika'nın güneyinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremde 96 kişi ölmüştü. 19 Eylül'de Meksiko kentinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki ikinci depremde ise 369 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,dpa,Reuters/BW/BD

©Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Türkei Grenze Syrien Artilleriebeschuß Operation Olivenzweig

Erdoğan: Afrin’de bir helikopterimiz düştü 10.02.2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Başbakan Binali Yıldırım helikopterde bulunan iki askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Mexiko, Erbeben

Meksika yine sallandı 23.09.2017

Yaklaşık 300 kişinin ölümüyle sonuçlanan 7.1'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Meksika'da cumartesi günü 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, 7 Eylül'de yaşanan 8.1 büyüklüğündeki depremin artçısı olarak tanımlandı.

Mexiko, Erbeben

Meksika'da 6.1 büyüklüğünde artçı deprem 23.09.2017

Yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olan 7.1'lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Meksika'da bu kez de 6.1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Robert Mueller (picture-alliance/CNP/W. McNamee)

ABD yargısından 13 Rus'a seçimlere müdahale suçlaması

ABD'de özel yetkili savcı Robert Mueller, 13 Rus vatandaşı ve 3 Rus şirketini Amerikan seçimlerine müdahale etmekle suçladı.  

FOTO-GALERİ

Film KEDI – VON KATZEN UND MENSCHEN (TERMITE FILMS)

İstanbul'un kedileri

Ceyda Torun'un kedilerin gözünden anlattığı "Kedi" adlı belgesel, kentin minik sakinlerinin hikayelerine ışık tutuyor.  