Meksika′da 7.2 büyüklüğünde deprem | DÜNYA | DW | 17.02.2018

Meksika, geçen Eylül'de yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği iki depremden beş ay sonra 7.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Deprem ülkenin güneyinde ve başkent Meksiko'da paniğe neden oldu.

Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) depremin merkez üssünün ülkenin güneybatısında yer alan Oaxaca eyaletindeki Pinotepa Nacional kentinin yaklaşık on kilometre güneyinde bulunduğunu açıkladı. Deprem uyarı sistemi Sky Alert'in kayıtlarına göre deprem Guerrero, Michoacán ve Puebla eyaletlerinde de hissedildi.

Meksiko Belediye Başkanı Miguel Ángel Mancera, kentte her şeyin normal seyrinde olduğunu, depremin sadece küçük çaplı maddi hasara neden olduğunu açıkladı. Hükümetten yapılan açıklamada da şimdiye kadar depremde ölen ya da yaralanan olduğu yönünde bir bilgi ulaşmadığı kaydedildi.

Bir dakikadan uzun süren deprem nedeniyle birçok kişinin panik içinde kendini sokağa attığı, Oaxaca eyaletinin merkezindeki bazı binalarda hasar meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından yaklaşık bir milyon hanede elektriğin kesildiği belirtildi.

İçişleri Bakanı'nı taşıyan helikopter düştü

Meksika İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada depremin neden olduğu hasarı tespit etmek için yola çıkan ve İçişleri Bakanı Alfonso Navarrete ile Oaxaca Valisini taşıyan helikopterin düştüğü kaydedildi. İçişleri Bakanı Navarrete ve vali kazayı küçük sıyrıklarla atlattı. Ancak helikopterin düştüğü bölgede kaza nedeni ile 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Helikopterdeki birçok yolcunun da yaralandığı kaydedildi.

Depremin ardından yaklaşık 150 kadar artçı sarsıntı yaşandı. Artçı sarsıntıların en şiddetlisinin ise 5.9 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

Meksika'da geçen Eylül ayında meydana gelen iki ayrı depremde yüzlerde kişi hayatını kaybetmişti. Eylül ayı başlında Meksika'nın güneyinde meydana gelen 8.2 büyüklüğündeki depremde 96 kişi ölmüştü. 19 Eylül'de Meksiko kentinde meydana gelen 7.1 büyüklüğündeki ikinci depremde ise 369 kişi yaşamını yitirmişti.

AFP,dpa,Reuters/BW/BD

©Deutsche Welle Türkçe