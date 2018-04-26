 Makedonya′nın ismi değişiyor | AVRUPA | DW | 12.06.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Makedonya'nın ismi değişiyor

Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, Makedonya ile Yunanistan arasında uzun yıllardır süren isim krizine çözüm bulunduğunu duyurdu. Başbakan Tsipras, Makedonya'nın ismini değiştireceğini açıkladı.

default

"Makedonya" isminin sadece ülkenin kuzeyindeki bölge için kullanılmasını talep eden Yunan vatandaşları

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Makedonya ile Yunanistan arasında 27 yıldır devam eden isim krizine ilişkin Makedonyalı mevkidaşı Zoran Zaev ile bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tsipras, Makedonya'nın yeni bir isim alması konusunda Zaev'le mutabık kaldıklarını ve bu yeni ismin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda geçerli olacağını duyurdu. Tsipras, "Mutluyum çünkü Yunan tarafının bütün koşullarını karşılayan iyi bir anlaşmaya vardık" şeklinde konuştu.

Makedonya Başbakanı Zaev Salı akşamı yaptığı açıklamada, ülkenin yeni isminin "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olacağını duyurdu.

Der mazedonische Ministerpräsident Zoran Zaev mit seinem griechischen Kollegen, Alexis Tsipras in Sofia

Yunanistan Başbakanı Tsipras Makedonyalı mevkidaşı Zaev'le

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizi, Makedonya'nın 1991'de Yugoslavya'dan ayrılmasından bu yana iki ülke ilişkilerini olumsuz etkiliyordu. Makedonya ismini "eski Yunan mirası" olarak nitelendiren Yunanistan, ülkenin kuzeyinin de aynı isimle anılmasının komşu ülkenin toprak talep etmesine yol açabileceği endişesi taşıyor ve Makedonya'nın ismini değiştirmesini talep ediyordu.

Eski Yugoslav cumhuriyetinin ismini değiştirmeyi reddetmesi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu.

Aşırı sağcı partiden anlaşmaya veto

Atina ve Üsküp bir süredir 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek olan AB Zirvesi öncesi bir anlaşmanın çerçevesini çizmek için çabalıyordu. Tsipras, Makedonya'da yapılacak referandumdan isim değişikliğine evet yönünde bir sonuç çıkması halinde anlaşmanın Yunan parlamentosunun onayına sunulacağını söyledi. Yunanistan'da hükümetin koalisyon ortağı aşırı sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi lideri Panos Kammenos, Tsipras'ın on yıllardır devam eden bu soruna ilişkin çözüm arayışında başbakanla aynı çizgide olmadıklarını belirtmişti. Savunma Bakanı Kammenos, mecliste bir oylama gerçekleşmesi halinde anlaşmaya karşı oy kullanacaklarını açıkladı.

Tsipras'ın bu durumda anlaşmaya destek için diğer muhalefet partilerine yönelmesi bekleniyor.

rtr,AP/SÖ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Türkiye Yunanistan'la geri kabul anlaşmasını durdurdu

Darbe girişimi sonrası Yunanistan’a kaçan sekiz askerden tutuklu bulunan son dördünün tahliye edilmesi üzerine Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan ile ikili geri kabul anlaşmasını durdurduklarını açıkladı. (07.06.2018)  

İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs işbirliğini derinleştiriyor

Lefkoşa'daki üçlü zirvede bir araya gelen İsrail, Yunanistan ve Kıbrıs liderleri, aralarındaki bölgesel işbirliğini geliştirecekleri mesajı verdi. Üçlü zirvenin gündeminde EastMed doğalgaz boru hattı vardı. (08.05.2018)  

Yunanistan ekonomisi düzelme yolunda

Yunanistan ekonomisinin tasarruf politikaları sayesinde toparlanmakta olduğu açıklandı. Alman Maliye Bakanı Scholz, "Yunanistan'a çok daha iyimser gözle bakılabilir" dedi. (27.04.2018)  

Benzer içerik

Griechenland Athen - Jean-Claude Juncker und Alexis Tsipras

Juncker’den Türkiye’ye uluslararası hukuka uyma çağrısı 26.04.2018

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Juncker, Türkiye’ye Akdeniz ve Ege’de uluslararası hukuka uyması için çağrıda bulundu. Juncker ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askerinin serbest bırakılmasını talep etti.

Türkei Grenze Syrien Aufmarsch Afrin Operation Olivenzweig

Stuttgarter Zeitung: Türkiye saatli bombaya dönüştü 05.02.2018

Afrin operasyonu, ABD’nin yeni savunma doktrini ve Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim anlaşmazlığı Alman gazetelerinde öne çıkan yorum konuları.

Türkei Edirne Gericht Griechische Soldaten Spionageverdacht

Atina Türkiye'de tutuklu askerleri için yardım istedi 06.03.2018

Yunanistan, Türkiye'de sınırı geçtikleri için tutuklanan iki Yunan askeri için BM ve AB'den yardım istedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İspanya Akdeniz'de bekleyen sığınmacılara kapısını açtı

İspanya, Akdeniz'de iki gündür bir yardım gemisinde bekleyen ve İtalya ile Malta'nın istemediği sığınmacıları kabul edeceğini açıkladı. Geminin Valencia Limanına yaklaşmasına izin verildi.  

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Karikaturen WM-Geschichte Aczel (Aczel / Edel Books)

Dünya Kupasının resimli tarihçesi

Şampiyona tarihinde yaşanan unutulmaz anları karikatürist German Aczel bir kitapta mizahî anlayışla topladı. 