Makedonya'nın ismi değişiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Makedonya ile Yunanistan arasında 27 yıldır devam eden isim krizine ilişkin Makedonyalı mevkidaşı Zoran Zaev ile bir anlaşmaya varıldığını açıkladı. Tsipras, Makedonya'nın yeni bir isim alması konusunda Zaev'le mutabık kaldıklarını ve bu yeni ismin hem ülke içinde hem de uluslararası alanda geçerli olacağını duyurdu. Tsipras, "Mutluyum çünkü Yunan tarafının bütün koşullarını karşılayan iyi bir anlaşmaya vardık" şeklinde konuştu.

Makedonya Başbakanı Zaev Salı akşamı yaptığı açıklamada, ülkenin yeni isminin "Kuzey Makedonya" olacağını duyurdu.

Yunanistan Başbakanı Tsipras Makedonyalı mevkidaşı Zaev'le

Yunanistan ile Makedonya arasındaki isim krizi, Makedonya'nın 1991'de Yugoslavya'dan ayrılmasından bu yana iki ülke ilişkilerini olumsuz etkiliyordu. Makedonya ismini "eski Yunan mirası" olarak nitelendiren Yunanistan, ülkenin kuzeyinin de aynı isimle anılmasının komşu ülkenin toprak talep etmesine yol açabileceği endişesi taşıyor ve Makedonya'nın ismini değiştirmesini talep ediyordu.

Eski Yugoslav cumhuriyetinin ismini değiştirmeyi reddetmesi nedeniyle Yunanistan, Makedonya'nın Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine karşı çıkıyordu.

Aşırı sağcı partiden anlaşmaya veto

Atina ve Üsküp bir süredir 28-29 Haziran tarihlerinde Brüksel'de düzenlenecek olan AB Zirvesi öncesi bir anlaşmanın çerçevesini çizmek için çabalıyordu. Tsipras, Makedonya'da yapılacak referandumdan isim değişikliğine evet yönünde bir sonuç çıkması halinde anlaşmanın Yunan parlamentosunun onayına sunulacağını söyledi. Yunanistan'da hükümetin koalisyon ortağı aşırı sağcı Bağımsız Yunanlar Partisi lideri Panos Kammenos, Tsipras'ın on yıllardır devam eden bu soruna ilişkin çözüm arayışında başbakanla aynı çizgide olmadıklarını belirtmişti. Savunma Bakanı Kammenos, mecliste bir oylama gerçekleşmesi halinde anlaşmaya karşı oy kullanacaklarını açıkladı.

Tsipras'ın bu durumda anlaşmaya destek için diğer muhalefet partilerine yönelmesi bekleniyor.

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