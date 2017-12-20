Mahsur kalan 955 maden işçisi kurtarıldı | DÜNYA | DW | 02.02.2018

Güney Afrika'da elektrik kesintisi nedeniyle altın madeninde mahsur kalan 955 maden işçisi kurtarıldı.

Sibanye Gold adlı şirketin sözcüsü madenden tahliye edilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu, aşırı su kaybı ve yüksek tansiyon görülen işçiler için de hayati tehlike bulunmadığını söyledi.

Çarşamba günü madenin bulunduğu bölgede esen şiddetli fırtına elektrik hatlarının kopmasına ve işletmenin elektriksiz kalmasına yol açmıştı. Asansörlerin çalışmaması nedeniyle gece vardiyasını tamamlayan maden işçileri mahsur kalmıştı.

Madenciler 30 saati aşkın bir süre yerin altında mahsur kalmıştı

Cuma gününün erken saatlerinde elektrik arızası giderilmiş ve maden işçilerinin tahliyesine başlanmıştı.

Güney Afrika'nın Welkom kenti yakınlarındaki 23 katlı altın madeni yerin bin metre altına kadar uzanıyor. Dünyanın en derin madenlerinin bulunduğu Güney Afrika'da sık sık maden kazası oluyor. Ağustos ayında Johannesburg yakınlarındaki bir altın madeninde damarlardan birinin çökmesi nedeniyle beş işçi hayatını kaybetmişti.

DW,AFP,dpa/AG,ÖA

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