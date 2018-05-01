 Mahmud Abbas Holokost sözleri için özür diledi | DÜNYA | DW | 04.05.2018
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DÜNYA

Mahmud Abbas Holokost sözleri için özür diledi

Filistin lideri Mahmud Abbas, soykırıma uğramalarından Yahudilerin kendilerinin sorumlu olduğuna dair sözlerinden dolayı özür diledi.

Mahmud Abbas (picture-alliance/AP Photo/M. Mohammed)

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Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Nazi dönemindeki Yahudi soykırımından Yahudilerin kendilerini sorumlu tuttu. (01.05.2018)

Polonya asıllı tarihçi Gross, Holokost yasasının insanları susturma amacını taşıdığını söyledi. Gross savaş yıllarında Polonya'da katledilen Yahudilerin sayısının öldürülen Almanlardan fazla olduğunu belirtti. (01.03.2018)

Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas, Filistin Ulusal Konseyi toplantısında "Avrupa'da yaşanan Holokost'un sebebinin antisemitizm değil, Yahudilerin sosyal hayattaki konumları ve finansal alandaki faaliyetleri olduğu" şeklindeki sözleri için özür diledi.

Abbas, Yahudi Soykırımı'nı "tarihteki en iğrenç suç" olarak niteledi ve "Yahudiliğe saygı duyduğunu" vurguladı. "Niyetinin Yahudileri gücendirmek olmadığını" belirten Abbas, "Eğer söz konusu açıklamamla insanları, özellikle de Yahudi inancına mensup kişileri incittiysem, özür dilerim" dedi.

Mahmud Abbas, iki devletli çözümden yana olduklarının da altını çizerek, barış içinde yan yana yaşamak istediklerini kaydetti. Abbas, Filistinlilerin Yahudi düşmanlığının her türlüsünü kınadığına da dikkat çekti.

Abbas'ın Pazartesi günü Filistin Ulusal Konseyi 23. Dönem Toplantısı'nda yaptığı konuşmadaki sözlerine Avrupa Birliği'ne üye ülkeler, Birleşmiş Milletler ve ABD'den tepki gelmişti.

"Özrü kabul edilmemiştir"

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman, Abbas'ın özrünün kabul edilmediğini belirtti ve Filistin liderini Yahudi soykırımını inkar etmekle suçladı. Lieberman, Abbas'ın doktora tezinde de soykırımı inkar ettiğini, daha sonra yayınlanan bir kitabında da bu tutumunu koruduğunu savundu.

rtr, kna, dpa, afp/BW,GY

©Deutsche Welle Türkçe

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