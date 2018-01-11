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TÜRKİYE

Mahkemeler arasında "tebliğ" karmaşası

AYM kararına rağmen Alpay ve Altan'ın tahliye başvurularını reddeden ağır ceza mahkemeleri, kararın kendilerine tebliğ edilmediğini kaydetti. AYM ise geç saatlerde attığı tweetlerde kararı yayınladığı vurgusu yaptı.

Türkei - Journalisten Mehmet Altan und Sahin Alpay (DHA Doğan Haber Ajansı)

Anayasa Mahkemesi'nin haklarında "hak ihlali" nedeniyle tahliye kararı verdiği tutuklu gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan ile ilgili hukuki karmaşa sürüyor. AYM kararından birkaç saat sonra gece geç saatlerde İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi Şahin Alpay, İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi de Mehmet Altan hakkında tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Ağır ceza mahkemeleri, AYM kararı ardından sanık avukatlarının tahliye başvurularına verdikleri yanıtta, karara gerekçe olarak AYM kararının henüz kendilerine tebliğ edilmemesini gösterdi.

Ağır Ceza Mahkemesinin gerekçesi

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Şahin Alpay ile ilgili kararında, "…bireysel başvurulardaki hak ihlali kararlarının gerekçeli olarak yayınlanması veya tebliğinden itibaren hüküm ve sonuçlarını doğuracağı, mahkememize ise tutuklu sanık Şahin Alpay'a ilişkin gerekçeli kararın tebliğ edilmediği anlaşılmış olmakla ve ayrıca tutuklu sanık Şahin Alpay'ın tahliyesine ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından tedbir mahiyetinde bir karar verilmediği de anlaşılmakla, sanık vekilinin tahliyeye ilişkin taleplerinin de bu aşamada reddi ile sanığa atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, sanık hakkında istenen cezanın üst sınırı, delillerin toplanmamış olması göz önüne alındığında, tutuklu sanık Şahin Alpay'ın tutukluluk halinin devamına karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı. Mahkeme, AYM tarafından gerekçeli kararın tebliğ edilmesinin ardından mahkeme dosyası incelenerek sanığın tutukluluk halinin yeniden değerlendirileceğini de kaydetti.

Mahkeme üyelerinden biri, "içeriğine katılmamakla birlikte AYM kararının kesin ve bağlayıcı nitelikte olması nedeniyle tutukluluğun devamı görüşüne katılmadığını" belirterek, muhalefet şerhi koydu.

AYM'den art arda tweetler

Bu haberlerin ardından Anayasa Mahkemesi Twitter hesabından art arda yaptığı paylaşımlarda, tutuklu iki gazeteci hakkında uygulanan tutuklama tedbiriyle ilgili kararın verildiğini ve kararın basın duyurusu ve tam metnine AYM'nin internet sitesinden ulaşılabileceğini bildirdi.

 

Mehmet Altan'ın avukatı Veysel Ok,  Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AYM kararının herkes için bağlayıcı olduğuna dikkat çekerek, ağır ceza mahkemesi kararının anayasaya aykırı olduğunu belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Yaman Akdeniz, AYM'nin attığı tweeti paylaşarak, "Ağır Ceza'nın tek yapabileceği, ihlalin sonuçlarını ortadan kaldırmaktır. Bu da sadece ve sadece 'tahliye' anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

DW/BK,BD

© Deutsche Welle Türkçe

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