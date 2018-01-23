Macron′dan Türkiye′ye çağrı: Harekatı sonlandırın | AVRUPA | DW | 26.02.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürmekte olduğu "Zeytin Dalı" harekatının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Macron'un Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Görüşmede Macron'un, BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye'nin tamamı için talep edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığının altını çizdiği belirtildi.

Paris'in açıklamasında, insani yardımların ihtiyaç olan bölgelere erişimini mümkün kılmayı amaçlayan ateşkesin "şu anki, bölgesel bir patlamaya yol açabilecek, zincirleme şiddet tepkilerinin engellenebilmesi" adına "her yerde ve herkes tarafından, vakit kaybetmeden" uygulanması gerektiği belirtildi.

"Rusya sorumluluğu üstlenmeli"

Macron'un görüşmede Erdoğan'a "Suriye rejiminin Doğu Guta'da sivilleri ve hastaneleri hedef alan sürekli saldırıları" hakkında "derin endişe duyduğunu" aktardığı bildirildi. Mevkidaşına bunun BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen tasarının bir "ihlali" olduğunu belirten Macron'un, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya derhal, desteklediği Suriye rejimiyle ilgili sorumluluğunun tamamını üstlenmeli" ifadesini kullandığı belirtildi.

Suriye genelinde 30 gün süreyle ateşkes öngören karar tasarısı, Rusya'nın itirazıyla birden fazla kez ertelenmesinin ardından cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti. Metnin uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Türk hükümetiyse, Afrin harekatını BM Güvenlik Konseyi'nde alınan sözkonusu kararın kapsamının dışında gördüklerini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, salı günü resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Moskova'ya gidecek.

dpa,AP/BÜ,BÖ

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