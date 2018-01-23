 Macron′dan Türkiye′ye çağrı: Harekatı sonlandırın | AVRUPA | DW | 26.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

Macron'dan Türkiye'ye çağrı: Harekatı sonlandırın

Mevkidaşı Erdoğan ile telefonda görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'ye "Zeytin Dalı" harekatını sonlandırma çağrısı yaparken BM Güvenlik Konseyi'nin talebinin "herkes tarafından" uygulanması gerektiğini söyledi.

Frankreich Treffen Macron und Erdogan (picture alliance/abaca/Y. Bulbul)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki Afrin bölgesinde YPG'ye karşı sürdürmekte olduğu "Zeytin Dalı" harekatının sonlandırılması çağrısında bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, Macron'un Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüğü kaydedildi. Görüşmede Macron'un, BM Güvenlik Konseyi tarafından Suriye'nin tamamı için talep edilen ateşkesin Afrin'i de kapsadığının altını çizdiği belirtildi.

Paris'in açıklamasında, insani yardımların ihtiyaç olan bölgelere erişimini mümkün kılmayı amaçlayan ateşkesin "şu anki, bölgesel bir patlamaya yol açabilecek, zincirleme şiddet tepkilerinin engellenebilmesi" adına "her yerde ve herkes tarafından, vakit kaybetmeden" uygulanması gerektiği belirtildi.

"Rusya sorumluluğu üstlenmeli"

Macron'un görüşmede Erdoğan'a "Suriye rejiminin Doğu Guta'da sivilleri ve hastaneleri hedef alan sürekli saldırıları" hakkında "derin endişe duyduğunu" aktardığı bildirildi. Mevkidaşına bunun BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen tasarının bir "ihlali" olduğunu belirten Macron'un, "BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olarak Rusya derhal, desteklediği Suriye rejimiyle ilgili sorumluluğunun tamamını üstlenmeli" ifadesini kullandığı belirtildi.

Suriye genelinde 30 gün süreyle ateşkes öngören karar tasarısı, Rusya'nın itirazıyla birden fazla kez ertelenmesinin ardından cumartesi günü BM Güvenlik Konseyi'nde kabul edilmişti. Metnin uluslararası hukuk çerçevesinde herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor.

Türk hükümetiyse, Afrin harekatını BM Güvenlik Konseyi'nde alınan sözkonusu kararın kapsamının dışında gördüklerini açıklamıştı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, salı günü resmi bir ziyaret gerçekleştirmek üzere Moskova'ya gidecek.

dpa,AP/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel, Macron ve Putin ateşkesi görüştü 

Suriye'de Doğu Guta'ya insani yardım sağlanması ve yararıların tahliye edilmesi için BM'de varılan ateşkes kararı memnuniyetle karşılandı. Merkel, Macron ve Putin, telefonda ateşkesin detaylarını ele aldılar. (25.02.2018)  

Başbakan Yıldırım’dan Macron’a Afrin yanıtı

Başbakan Yıldırım, Afrin’in “işgal operasyonuna” dönüşmemesi gerektiğini söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, “Temelden sakat bir düşüncedir” diyerek yanıt verdi. (31.01.2018)  

Erdoğan'dan Afrin açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de sivillerin vurulduğu yönündeki açıklamalara tepki gösterdi. Erdoğan sefer görev emri olanlara da göreve hazır olmalarını söyledi. (24.02.2018)  

Almanya'dan "Zeytin Dalı"na eleştiri

Merkel'in lideri olduğu CDU ve koalisyon ortağı SPD'den politikacılar Türkiye'nin Afrin harekatına sert eleştiriler yöneltti. CDU'lu Johann Wadephul, operasyonun "meşru bir harekattan daha fazlası" olduğunu söyledi. (22.02.2018)  

Benzer içerik

Türkische Offensive in Nordsyrien Leopard 2A4 Panzer

Zeytin Dalı Harekâtı Avrupa basınında 23.01.2018

Avrupa basını Türkiye'nin Suriye'ye yaptığı askeri müdahalenin büyük tehlikelere yol açabileceği görüşünde birleşiyor.

Türkei Erdogan besucht Operationsbasis in Hatay

Erdoğan: Zeytin Dalı Harekâtı netice alınana dek sürecek 26.01.2018

Afrin operasyonuyla ilgili bilgilendirmede bulunan TSK, "En az 306 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hâle getirildi" açıklaması yaptı. Erdoğan harekâtın netice alınana dek süreceğini söyledi.

Syrien Konflikt in Afrin

Afrin ve Suriye'deki savaşın yeni aşaması 21.02.2018

Suriye'deki savaşa müdahale eden dış aktörlerin sayısı artıyor. Türkiye'nin Afrin'e müdahalesi bölgedeki dengeleri yeniden değiştirdi. Türkiye'nin politikasının risklerine dikkat çeken Kersten Knipp'in analizi:

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Brüssel Salih Muslim PYD Kurden Syrien (picture-alliance/AA/D. Aydemir)

Salih Müslim Çekya'da gözaltına alındı

Türk basınında çıkan haberlere göre PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim, Çekya'nın başkenti Prag'da gözaltına alındı. 

FOTO-GALERİ

Three students in Washington DC, one holds a sign that says no more silence (picture-alliance/Zuma Press/E. Scott)

ABD'li üniversitelilerden silah protestosu

ABD'de bir liseye yönelik silahlı saldırı sonrasında düzenlenen protestolara üniversite öğrencileri de katıldı. 