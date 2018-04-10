 Macron′dan Suriye′ye saldırı sinyali | DÜNYA | DW | 10.04.2018
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DÜNYA

Macron'dan Suriye'ye saldırı sinyali

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Suriye'ye askeri müdahalede bulunması halinde hedefinin kimyasal silah kapasitesi olacağını söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la Paris'te yaptığı görüşmenin ardından Suriye ile ilgili açıklamalar yaptı.

Fransa'nın Suriye krizinin tırmanmasını istemediğini söyleyen Macron, ancak Fransa'nın Suriye'ye olası bir askeri müdahalesinde hedefin Şam rejiminin kimyasal silah kapasitesi olacağını belirtti. Fransa'nın şu sıralar ABD ve İngiltere gibi ortaklarıyla görüş alışverişinde bulunduğunu söyleyen Macron, Suriye konusundaki kararı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını ifade etti. 

Prens Muhammed bin Selman da Paris’te yaptığı açıklamada, Suriye’nin kimyasal silah kapasitesinin hedef alınacağı olası bir uluslararası müdahalede ülkesinin de yer alabileceğini söyledi. Bin Selman, "Koşullar bunu gerektirirse, bu olabilir" dedi. 

Trump ve May telefonlaştı

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May de Suriye'deki son gelişmeleri görüştü. Trump ve May yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ele alarak krize uluslararası tepki verilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Syrien Duma Beschuß

Londra'dan yapılan açıklamada May'in Duma'daki kimyasal saldırı iddialarını "rezalet" olarak nitelendirdiği belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da May ve Trump'ın kimyasal silah kullanılmasının devamına izin vermeme konusunda mutabık kaldığı vurgulandı.

Bu konuda sıkı işbirliğine devam etme kararı alan iki liderin diğer müttefik ülkelerle de görüşmeyi kararlaştırdıkları belirtildi. 

May, Duma'daki saldırı iddialarıyla ilgili olarak Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da telefon görüşmesi yapmıştı. ABD ve İngiltere, Duma'da kimyasal saldırı düzenlendiğini belirterek buna uluslararası çapta sert tepki gösterilmesini talep ediyor.

Trump, ABD'nin Suriye konusunda kısa süre içinde önemli kararlar vereceğini açıklamıştı. 

dpa,AFP/HT,HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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