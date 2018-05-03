 Macron′dan Erdoğan′ı kapağına taşıyan dergiye destek | AVRUPA | DW | 29.05.2018

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AVRUPA

Macron'dan Erdoğan'ı kapağına taşıyan dergiye destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Diktatör" başlığı ile kapağına taşıyan Le Point dergisi Fransa'nın gündeminde. Fransa Cumhurbaşkanı Macron dergiye yönelik tepkinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir grup, Fransa'nın Avignon kentindeki bir gazete büfesinde yer alan afişin kaldırılması için eylem yaparken, Fransız polisi büfeyi koruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir grup, Fransa'nın Avignon kentindeki bir gazete büfesinde yer alan afişin kaldırılması için eylem yaparken, Fransız polisi büfeyi koruyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kapağına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı "Diktatör" başlığı ile taşıyan Fransız Le Point dergisine yönelik tepkiyi kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Pazartesi akşamı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Le Point dergisinin afişlerinin Fransa'da veya yurt dışında özgürlük karşıtlarının hoşuna gitmemesi nedeniyle gazete büfelerinden kaldırılması kesinlikle kabul edilemez. Basın özgürlüğünün hiçbir bedeli yoktur. O olmadan diktatörlük olur" dedi.

Hafta sonunda Fransa'nın güneyinde yer alan iki kentte Le Point dergisinin afişlerinin olduğu gazete büfeleri tepkinin hedefi oldu. Avignon şehrinde gerçekleşen olayda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen bir grup, bir gazete büfesindeki afişi kaldırmak istemiş, bunu gerçekleştiremeyince de afişi örtmeye çalışmış, ancak polisin olay yerine gelmesiyle grubun eylemi sonlanmıştı. Le Point dergisine açıklama yapan büfe sahibi, grubun kendisini tehdit ettiğini ve afişi kaldırmazsa büfeyi ateşe vereceklerini söylediklerini aktardı. Valence şehrinde gerçekleşen olayda da afişin olduğu gazete büfe hedef alınmıştı.

Sosyal medya saldırıları

Le Point dergisi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada kapağında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının üzerine "Diktatör" üst başlığı ve "Erdoğan ne kadar ileriye gidecek?" alt başlığı ile yayınlanan sayıları nedeniyle bir haftadır sosyal medyada saldırılara maruz kaldıklarını açıkladı.

Açıklamada, "Bir haftadır sosyal medya üzerinden taciz, hakaret, yıldırma ve antisemitizm içeren iftiralar sonrasında öyle bir an geldi ki AKP taraftarları ifade özgürlüğünün simgelerine ve basında farklılığa saldırıyorlar" denildi.

"Diktatör" başlıklı kapağın yanı sıra dergide ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikaları ile İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın lideriyken altı milyon Yahudi'nin öldürülmesinden sorumlu olan Adolf Hitler'in siyaset yapışı arasında karşılaştırmanın yapıldığı bir yazı da yer aldı.

DW,AFP,dpa/DÇÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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