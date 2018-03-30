 Macron′a YPG tepkisi: Destek garantisi terör örgütleri ile dayanışmadır | TÜRKİYE | DW | 30.03.2018
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TÜRKİYE

Macron'a YPG tepkisi: Destek garantisi terör örgütleri ile dayanışmadır

Türkiye ve SDG arasında arabuluculuk öneren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Ankara'dan tepki geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Terör örgütleriyle dayanışma içerisine girenler kaybedecektir" dedi.

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Türkiye ile YPG'nin de içerisinde yer aldığı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında arabuluculuk önerisinde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a Ankara'dan yanıt geldi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Fransa'nın PYD,YPG, YPJ terör örgütlerine destek garantisi vermesi Türkiye'ye saldıran terör örgütleriyle açıkça işbirliği ve dayanışmadır" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu'nun da Fransız mevkidaşı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtiliyor. 

Kalın: Ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Dost ve müttefik kabul ettiğimiz ülkeler, terörün her türüne karşı açık ve net bir tavır sergilemelidir" dedi.

Türkiye'nin PYD ve YPG konusundaki duruşunun net olduğunu dile getiren Kalın, "Türkiye ile bu tür terör yapılanmaları arasında 'diyalog, temas, arabuluculuk' gibi ciddiyetten uzak yaklaşımları reddediyoruz" diye konuştu.

Syrien YPG Kämpfer

YPG Fransa'nın Suriye'nin kuzeyinde desteklediği gruplar arasında yer alıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki grupları temsil eden ve içinde SDG'nin de yer aldığı bir heyetle görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bölgedeki Kürtlere destek sözü vermişti. Görüşmeden sonra Elysée Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron'un Türkiye ile SDG arasında arabuluculuk rolü üstelenmek istediği belirtilmişti.

Görüşmenin ardından Reuters'a konuşan YPG yetkilisi Khaled Eissa, Macron'un insani yardım sağlanması ve diplomatik çözümün teşviki konularında da kendilerine teminat verdiğini söylemişti.

IŞİD'e karşı mücadele veren uluslararası koalisyonda yer alan Fransa, Suriye'nin kuzeyinde YPG'nin belkemiğini oluşturduğu SDG'ye destek veren Batılı ülkeler arasında yer alıyor. Fransa Türkiye tarafından PKK'nın uzantısı olarak görülen YPG'nin de yer aldığı SDG'ye silah ve askeri eğitim desteği sağlıyor.

DW/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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