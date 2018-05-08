 Macron: Trump′ın İran kararı bir hata | DÜNYA | DW | 09.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Macron: Trump'ın İran kararı bir hata

Aachen'da DW ve ARD'nin sorularını yanıtlayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın İran kararını "hata" olarak nitelendirdi. Macron, "bugün Avrupa'nın çok taraflı düzenin garantörü konumunda" olduğunu söyledi.

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çarşamba akşamı Aachen'da DW ile Alman ARD televizyonu tarafından ortak olarak düzenlenen yayının konuğu oldu. Macron, DW'den Max Hofmann ve ARD'den Caren Miosga'nın sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün açıkladığı İran nükleer anlaşmasından çekilme kararını bir "hata" olarak değerlendiren Macron, "ABD Başkanı'nın kararından üzüntü duyuyorum. Bence bu bir hata ve bu yüzden biz Avrupalılar 2015'te imzalanan İran nükleer anlaşmasına sadık kalmaya karar verdik" dedi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı telefon görüşmesine de atıfta bulunan Macron, "Bunu Cumhurbaşkanı Ruhani'ye söyleme fırsatım henüz oldu" şeklinde konuştu.

Çarşamba günü Fransa Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Macron'un görüşmede Paris'in nükleer anlaşmayı "her alanda" uygulama noktasında kararlılığını ifade ettiği ve "İran'ın da aynısını yapmasının öneminin altını çizdiği" belirtilmişti.

DW'den Max Hofmann, ARD'den Caren Miosga ve Emmanuel Macron

DW'den Max Hofmann, ARD'den Caren Miosga ve Emmanuel Macron

"Ortadoğu'nun istikrarı için çalışmalıyız"

Balistik füzeler gibi konularda İran'la yapılan anlaşmanın çerçevesinin genişletilmesi gerektiğini söyleyen Macron, bu noktada Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanlarına gerekli yetkiyi verdiklerini kaydetti.

Önerdiğimiz linkler

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından anlaşmanın geleceğine dair yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilme kararı İran'da tepkilere neden oldu. İran'ın ruhani lideri Hamaney sağlam bir güvence verilmemesi halinde anlaşmadan çekileceklerinin sinyalini verdi. (09.05.2018)

ABD’nin İran kararının ardından Almanya, Fransa ve İngiltere dışişleri bakanları hafta başında İranlı yetkililerle bir araya gelecek. (09.05.2018)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD’nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilme kararıyla ilgili olarak "Kaybeden Amerika olacaktır" açıklamasını yaptı. (09.05.2018)

Avrupalı devletlerin İran anlaşmasına bağlılıklarını yeniden teyit etmelerinin önemini vurgulayan Macron, "Avrupalıların verdiği karar, İran'ın nükleer faaliyetlerine hemen yeniden başlamasını ve gerilimin tırmanmasını önlememizi sağlıyor" dedi. Macron, "Şimdi hep birlikte Ortadoğu'da barış ve istikrarı sürdürmek için ısrarcı bir biçimde çalışmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"Anlaşmadan bir imzacı çekilirken diğer imzacılarınsa anlaşmaya bağlılıklarını teyit ettiklerinin" altını çizen Macron, ABD'siz bir nükleer anlaşmanın değerinin ne olacağını "gelecek haftaların göstereceğini" belirtti.

Söyleşide AB'nin geleceğiyle ilgili de iyimser bir tablo çizen Macron, "AB'nin geleceği olmayacağı senaryosunu asla kabullenmeyeceğini" söyledi. ABD'nin İran kararına atfen Macron, "Bugün Avrupa için tarihi bir ana tanıklık ediyoruz. Avrupa bugün, İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda yarattığımız ve bugün zaman zaman sarsılan çok taraflı düzenin garantörü konumunda" ifadelerini kullandı.

"ABD-Avrupa ilişkileri gergin"

Mevcut transatlantik ilişkilerinde gerginlik yaşandığını hatırlatan Macron, bu gerginliğin özellikle de ticari alanda gözlemlenebilir olduğunu söyledi. Macron, ABD ile aralarında "fikir ayrılığı" olduğu gibi güvenlik işbirliği noktasında "sağlamlaşma" olduğunu da sözlerine ekledi. 

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında aldığı kararda AB'den ABD'ye ithal edilen çeliğe yüzde 25, alüminyuma da yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulanması kararı almıştı. Trump, ek vergiye yönelik muafiyeti Mayıs başında 30 günlüğüne uzatmıştı.

Macron: Fransa eski Fransa değil

Yaklaşık bir yıl önce göreve geldiğinden bu yana ülkesinin "derinlemesine bir dönüşüm geçirdiğini" savunan Emmanuel Macron, "Fransa bir yıl önceki Fransa değil" ifadesini kullandı. Macron, ülkesinin iş hukuku ve ekonomi alanlarında yapılan reformlarla "Almanya'ya yakınlaştığını" söyledi.

Karlspreis 2018 zu Aachen | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich | DW-Interview (DW/B. Riegert)

"İlk günden itibaren işini yaptığını" ve bugüne kadar "çok aşama kaydettiklerini" söyleyen Macron, "hala yapacak çok işleri olduğunu" vurguladı. Macron, "Henüz yeterince ilerleme kaydetmiş değiliz" şeklinde konuştu.

Macron'un Avrupa vizyonu 

"Bugün Avrupa'nın içerisinde bulunduğu durumun sürdürülebilir olmadığını" ve "daha az bürokratik ve daha fazla demokratik bir Avrupa" oluşturmaları gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, "ulusal egoizm ve tabuların ötesine geçmeleri gerektiğini" belirtti. 

Emmanuel Macron, Aachen'da Perşembe günü Uluslararası Karl Ödülü'nü alacak. Sözkonusu ödül Macron'a "yeni bir Avrupa ve Avrupa projesinin yeniden kurulmasıyla ilgili vizyonu" nedeniyle verilecek. İlk kez 1950 yılında verilen Uluslararası Karl Ödülü, birleşik bir Avrupa için çalışan kişilere verilen en itibarlı ödül olarak kabul ediliyor. Macron, sözkonusu ödüle layık görülen üçüncü Fransız devlet başkanı olacak.

DW/BÜ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Trump seçim vaadini yerine getirdi anlaşmadan çekildi  

Benzer içerik

USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran

Trump İran nükleer anlaşmasından çekildi 08.05.2018

ABD Başkanı Trump, "özünde kusurlu" olarak tanımladığı İran nükleer anlaşmasından çekildiklerini açıkladı. İran anlaşmaya sadık kalacağını duyururken, Trump'ın kararına AB, Fransa ve Almanya'dan tepki var.

USA Donald Trump Statement zu Iran Atom-Abkommen

Gözler Trump'ın İran kararında 07.05.2018

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, İran nükleer anlaşmasıyla ilgili kararını bugün Beyaz Saray'da açıklayacağını duyurdu.

Hassan Rouhani

Anlaşma biterse İran ne yapar? 08.05.2018

ABD Başkanı Trump nükleer anlaşmadan çekilirse İran ne yapar? Tahran'ın elindeki seçenekler hem ABD'yi hem de AB'yi rahatsız edebilir. Kersten Knipp'in analizi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Yedi soruda İran ile nükleer anlaşmanın geleceği

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekileceğini açıklamasının ardından anlaşmanın geleceğine dair yanıt bekleyen birçok soru bulunuyor.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 