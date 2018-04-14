Macron: Suriye'ye saldırılara Ruslarla Türkleri ayırdık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'de düzenledikleri hava saldırısının başarılı şekilde gerçekleştiğini ifade ederek, saldırıyla Suriye konusunda Rusya ve Türkiye arasında görüş ayrılığı yaratabildiklerini belirtti. Macron, "Bu saldırıyla Ruslarla Türkleri ayırdık. Türkler kimyasal silahları kınadı" dedi.

Macron, Pazar akşamı BFMTV ve RMC televizyonları ile internet gazetesi Mediapart'ta yaptığı açıklamada, Suriye konusunda Rusya ve Türkiye'yi pazarlık masasına oturtmak için girişimlerde bulunacağını açıkladı.

"Tüm taraflarla konuşmak Fransa'nın görevi" diyen Macron Türkiye'yi ziyaret edip, orada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşmek istediğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı bunu önceden planladığını ancak Suriye'deki saldırı nedeniyle gerçekleştiremediğini de sözlerine ekledi. Macron, açıklamasında ABD Başkanı Domald Trump ile görüşmesine de değindi. Trump'ın Amerikan birliklerini Suriye'den çekme açıklamasına atıfta bulunan Macron, kalmalarının önemli olduğu konusunda Trump'ı ikna ettiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron aynı zamanda Suriye'ye düzenlenecek saldırıların yalnızca kimyasal silah tesisleriyle sınırlandırılması konusunda da Washington'ı ikna ettiklerini belirtti.

14 Nisan'daki saldırı sonrası Şam'da Esad yanlıları protesto gösterisi düzenledi

ABD'den tersi açıklama

Pazar günü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "en hızlı şekilde" Amerikan birliklerinin Suriye'den çekilmesinin planlandığı belirtilmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders yaptığı açıklamada, "ABD'nin misyonu değişmedi. Başkan Amerikan birliklerinin mümkün olduğunca çabuk eve dönmesini istiyor" ifadelerine yer verdi.

Fransa BM'ye karar tasarısı sunacak

Diplomasi çevrelerinin verdiği bilgiye göre, Fransa bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdine Suriye'ye yönelik yeni bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. Olası bir karar taslağının onaylanması Rusya'nın veto yetkisi nedeniyle oldukça zorlu. Geçen Çarşamba gününden bu yana sunulan dört karar tasarısı oylamadan geçemedi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın 14 Nisan'da düzenlediği saldırı sonrası Şam'dan bir görüntü

Fransa'nın önereceği karar tasarısının, Suriye'nin kimyasal silah programının kanıtlanabilecek şekilde sonlandırılmasını, Duma'daki saldırının sorumlusunun açığa çıkarılmasını, ülke genelinde bir ateşkesi ve uzun süreli bir siyasi çözüm bulunabilmesi doğrultusunda yardım örgütleri için güvenli yolların oluşturulmasını kapsadığı belirtiliyor.

Fransa, ABD ve İngiltere ile birlikte Cumartesi günü Suriye'ye hava saldırısı düzenledi. Ülkedeki üç hedefin vurulduğu belirtildi. Batılı müttefikler, 7 Nisan'da Duma'da düzenlenen ve kimyasal silah kullanıldığı iddia edilen saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutuyor. Esad ve müttefiki Rusya ise suçlamaları geri çevirerek, saldırının silahlı muhaliflerin bir eylemi olduğunu belirtiyor.

DW,dpa,Reuters/GA,BÖ

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