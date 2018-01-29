 Macron: Operasyon işgale dönüşmemeli | AVRUPA | DW | 31.01.2018
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AVRUPA

Macron: Operasyon işgale dönüşmemeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekâtı'nın Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi gerektiğini söyledi.

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Erdoğan'ın ay başında Paris'ye yaptığı ziyaretten bir kare (Arşiv)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin YPG'ye karşı düzenlediği operasyonun "Suriye'nin kuzeyinde bir işgale dönüşmemesi" gerektiğini belirtti.

Fransız Le Figaro gazetesine konuşan Macron "Eğer bu operasyon, Türk sınırındaki potansiyel terör tehdidi ile mücadeleden, Suriye'ye yönelik bir işgal operasyonuna dönüşürse o zaman bizim için gerçek bir sorun haline gelir" dedi.

Macron, operasyonun doğası gereği Avrupalı ülkeler ve müttefikler arasında görüşmeler yapılması gerektiğini de dile getirdi.

"Türkiye'nin işgal mantığı içinde hareket etmediğini dünya bilmeli"

Başbakan Binali Yıldırım, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Afrin açıklamasına cevap verdi. Ankara'da Lübnan Başbakanı Hariri ile basın toplantısı düzenleyen Yıldırım, Fırat Kalkanı operasyonunu örnek gösterdi. 

Yıldırım, "Türkiye'nin katiyen bir işgal mantığı içinde hareket etmediğini bütün dünya biliyor, bilmelidir. Fırat Kalkanı'na bakarsak bunu görürüz" diye konuştu.

Fransa, YPG'nin belkemiğini oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) IŞİD'le mücadelede destekleyen ülkeler arasında yer alıyor. 

Türkiye'nin Zeytin Dalı adını verdiği Afrin'e yönelik operasyon 20 Ocak'ta başladı. Türkiye operasyonun hedefinde Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de kontrolü elinde tutan YPG olduğunu söylüyor. ABD'nin Suriye'de askeri destek ve silah sağladığı YPG, Ankara tarafından PKK'nın Suriye uzantısı olarak görülüyor. 

Reuters, AFP, NS/ÖA

@Deutsche Welle Türkçe

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