Macron neden seviliyor?

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'çok çalışıp az uyuyan' başkan imajını iktidarını meşrulaştıran bilinçaltı mesajı olarak kullanmayı pek iyi beceriyor. Mayıs ayında ezici çoğunlukla cumhurbaşkanlığına seçilen Macron kendini sadece halkın esenliği için kendini göreve adamış lider olarak lanse ediyor.

Macron'un bir televizyon mülakatı sırasında Fransızlara "halkım" diye hitap etmesi üzerine Le Monde gazetesi onu 14. Lui gibi Güneş-Kral'a ve "cumhuriyetçi hükümdara" benzetti.

Bu benzetme gazetenin mizanseni yakaladığını gösteriyordu. Çevresindeki kurmayları Macron'un elit ama aynı zamanda da günlük şeylerle de uğraşan lider izlenimi uyandırmasına çalışıyorlar.

Macron'un mülakat sırasında "Fransa'nın kaderini" bulup çıkarmaya çalıştığı şeklindeki sözleri sosyal medyada alay konusu olmuştu ama çoğunluğun duygularını da yansıtıyordu. Le Monde, Macron'un gazeteye yansıyan sözlerine değerlendirirken "Fransızların dikey iktidardan yana oldukları" sonucuna varıyordu.

Genç başkan

Anketler Emmanuel Macron'un popülerliğinin zirvesinde olduğunu gösteriyor. Selefleri Hollande ve Sarkozy ilk altı ayın ardından çok daha düşük oranlarda kalmıştı. Ağustos ayında yüzde 40'a kadar gerileyen Macron'dan memnun olan Fransızların oranı yılın sonlarına doğru yüzde 52 ila yüzde 55'e çıktı.

Macron'un popülerliğinin çeşitli nedenleri var. En önemlisi ise yaşı. 21 Aralıkta 41 yaşına girdi. Cumhurbaşkanı seçildiğinde 40'ında bile değildi. Avrupa'da Macron ile yaşıt denebilecek lider sayısı az. Akranları Avusturya'da Sebastian Kurz, Estonya'da Jüri Ratas ve İrlanda'da ise Leo Varadkar'dan ibaret.

L'Express adlı siyasi derginin yorumunda "gençleşme trendine" işsizlik, fakirlik ve göç gibi krizlere çözüm bulamayan bir önceki neslin seçmen tarafından diskalifiye edilmesi neden gösteriliyor. Yorumda, "Bazı ülkeler popülizmi, diğerleri gençliği, üçüncü gruptakiler ise genç popülistleri tercih etti. Genç kuşağın başarılı olup olamayacağını bekleyip göreceğiz. Seçmen onlardan eski dünyayı tamir etmelerini değil, yeni bir dünya yaratmalarını bekliyor" cümlelerine yer verilmiş.

Eskiden alıntılar

Ancak Macron ülkesini tamamen baştan yaratmıyor. Fransızları fazla zorlamamak için eski Fransa'dan bazı alıntılar yapıyor. İstihdam, eğitim ve göç konularında onun imzasını görmek mümkün. Çalışanların haklarını kısıtlayan istihdam piyasası reformu kitleleri sokağa döktü ama geniş seçmen kitlesinin onayını da buldu.

Le Monde halkta, Macron'un Fransa'nın içinde bulunduğu "ablukayı ehil bir kadronun yardımıyla yarmak istediği izlenimin doğduğunu" yazıyor. Seleflerinden farkının bu olduğu, Macron'un aslında baştan yaratmak değil, Hollande yönetiminin benimsediği "bırakın yapsınlar" anlayışına son vermeyi amaçladığı da değerlendirmede yer alıyor. Macron'un sağ popülist Ulusal Cephe seçmenlerince beğenilmeye başlamasının nedeni de bu. Macron'un olumlu intiba bıraktığını söyleyen sağ popülist seçmenlerin oranı Kasım ayında 14 puan artarak yüzde 35'e yükseldi.

Muhalefetin zayıflığı

Muhalefet de Macron'un işini kolaylaştırıyor. Laurent Wauquiez'in liderliğindeki Cumhuriyetçiler yeni bir program hazırlamakla meşguller. Son genel seçimlerde oy oranı yüzde 6'ya düşen Sosyalist Parti daha doğru dürüst kendine gelebilmiş değil. Jean-Luc Melenchon'un sol popülist hareketi ‘La France İnsoumise'nin (Boyun eğmez Fransa) radikal görüşleri Fransızların sadece beşte birinin hoşuna gidiyor. Macron'un beğenilmesinin bir nedeni de zaten bu: Çoğu Fransız onu ‘alternatifsiz' buluyor.

Kersten Knipp

© Deutsche Welle Türkçe