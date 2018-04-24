 Macron Amerikan Kongresi′nde Trump′ı eleştirdi | DÜNYA | DW | 25.04.2018
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DÜNYA

Macron Amerikan Kongresi'nde Trump'ı eleştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Amerikan Kongresi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Trump'ın politikalarını eleştirdi. Bu çıkışla Macron, ABD'yi dünya meselelerine müdahil olmaya çağırdı.

USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich (Reuters/A. Bernstein)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump dün yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemiş ve samimi görüntüler vermişti. Ancak bu samimiyetin ardından Fransa Cumhurbaşkanı'ndan bugün Kongre'de Trump'ın ABD'yi izole eden politikalarına eleştiri geldi.

Kongrede konuşma yapma onuru sayılı lidere veriliyor. Macron bu konuşmada ABD'yi dünya meselelerine müdahil olmaya, iklim değişikliği ile ilgili mücadelede daha aktif bir rol oynamaya ve İran nükleer anlaşmasını şimdilik sürdürmeye çağırdı.

Macron Trump'ın Paris İklim Anlaşması'na ve uluslararası ticari anlaşmalara muhalefet etmesinin "ileriyi göremeyen" bir davranış olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı isim vermese de Trump'ın koruyucu ve ulusalcı politikalarını eleştirdi ve modern ekonomik ve güvenlik sorunlarının küresel bir sorumluluğu paylaşmayı gerektirdiğinin altını çizdi.

Macron, "ABD, bu çok taraflılığı icat edendir. Şimdi bunu korumaya ve yeniden icat etmeye yardım etmek zorunda olan da sizsiniz" dedi.

USA Capitol Hill in Washington | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich (Reuters/B. Snyder)

İran anlaşması

Trump'ın sert şekilde eleştirdiği İran ile uluslararası nükleer anlaşma hakkında "mükemmel olmasa da yerine bir başkası yapılana dek kalması gerekiyor" şeklinde konuşan Macron, "Bu anlaşmanın bütün endişelere - ki bunlar çok önemli endişeler- hepsine hitap etmediğini söylemek doğrudur" dedi. "Ama biz yerine daha tatmin edici bir şey yapmadan onu terk etmemeliyiz. Benim duruşum bu" diye de ekledi.

İran ile nükleer anlaşmay beş artı bir ülkeleri olarak anılan BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi ABD, İngiltere, Çin, Rusya, Fransa ile Almanya 2015 yılında imzalamıştı. Trump ABD'nin dahil olduğu nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma" olduğunu ve "hiç yapılmaması gerektiğini" söylemişti. Trump’ın 12 Ocak’ta ertelediği İran'a ek yaptırımların süresi 12 Mayıs’ta doluyor. ABD Başkanı İran’a yeni yaptırımlar uygulanmasını Kongre’ye tavsiye edebilir ve ABD nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak ayrılabilir.

Reuters/SSB,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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