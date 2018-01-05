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AVRUPA

“Macron AB kapısını kapattı”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Fransız mevkidaşı Macron'un Paris'teki ortak basın toplantısının gergin atmosferi Fransız basınında geniş yankı buldu. Fransız basını Macron’un Türkiye’ye AB kapısını kapattığını yazdı.

Frankreich Treffen Macron und Erdogan (picture alliance/abaca/Y. Bulbul)

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Haberini “Macron Erdoğan’a AB üyeliği yerine ortaklık önerdi” başlığıyla veren Le Monde gazetesi, “Macron, ülkesinin AB üyelik sürecini canlandırmak için Paris’e destek aramaya gelen Erdoğan’la gerçekçi konuşmayı tercih etti” değerlendirmesinde bulundu. Haberde “Bir Fransız devlet başkanı yeni müzakere başlıkları açılabileceğini düşünmenin ikiyüzlülük olacağını Türk mevkidaşına doğrudan seslenerek bu kadar net ifade etmemişti” ifadelerine yer verildi. Gazete, Temmuz 2016’daki darbe girişiminden sonra Türkiye’de yaşananlar nedeniyle birçok AB yöneticisinin görünebilir bir gelecekte Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğinin mümkün olamayacağını düşündüğünü hatırlattı.

Le Figaro gazetesi “Macron Erdoğan’a karşı AB kapısını kapalı tutuyor” başlığıyla verdiği haberde, “Türkiye’de rejimin otoriter yöneliminin Ankara’nın AB üyelik sürecinin ilerlemesine engel olduğu” yorumunda bulundu.

France 24 haber kanalı ise iki taraf arasında daha fazla ticaret yapılması için görüş birliği olduğuna ancak Türkiye’de insan hakları ve Türkiye’nin AB üyelik süreci konusunda derin görüş ayrılıkları bulunduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’nin 53 yıldır AB kapısında bekletildiğini ve “yorulduğunu” söylediğini aktaran France 24, Fransız mevkidaşının ise bu konuda “ikiyüzlülüğün bırakılması” gerektiğini söyleyip, “Türkiye’nin AB’den uzaklaştığını” ifade ettiğini hatırlattı.

Haftalık Le Point dergisi, internet sitesinden yayımladığı haberi “Macron Türkiye’nin AB üyeliği kapısını kapattı” manşetiyle verdi. Macron’un Erdoğan’la ortak basın toplantısında “Türkiye’nin Avrupa’ya çıpalanması için AB ile ortaklık” önerisinde bulunduğunu yazdı. Görüşmede, hassas insan hakları dosyasının da gündeme geldiğini yazan dergi, Türkiye’de hapiste olan gazeteciler konusunda Macron’un Erdoğan’a “hukuk devletine saygı” çağrısında bulunduğunu belirtti.

“Macron Erdoğan’ın AB umutlarını boşa çıkardı”

Ekonomi gazetesi Les Echos ise “Macron Erdoğan’ın AB umutlarını boşa çıkardı” başlığıyla bir haber yayımladı. Macron’un “Türkiye ile yeni müzakere başlığı açılmasına inanmanın ikiyüzlülük olacağına” dair sözlerine yer verdi. AB üyelik süreci konusunda Paris’in desteğini almaya gelen Erdoğan’ın “elleri boş döndüğünü” yazdı. Macron’un buna rağmen Türkiye’nin Avrupa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne bağlı kalmasını savunduğu ve bu amaçla Ankara ile AB arasında yeni bir ortaklık önerdiğini hatırlattı.

France Info haber kanalı “Zor ama Avrupa’ya göç akınını kesmek için vazgeçilmez bir ortak olan Türkiye Başkanı Erdoğan, Elysée Sarayı’nda konuk edildi. Ancak Türkiye’de insan hakları son 18 aydır kötü durumda. Başkan Macron bu konuyu gündeme getirdi. “Suça teşvik içermediği sürece bir düşünce dile getirmek düşüncedir” dedi.

Paris-Match dergisi ise “Macron’un Erdoğan’ı konuk edip, hukuk devletine saygıya çağırdığını” yazdı.

Liberation gazetesi de haberinde Türkiye’nin AB süreci ve insan hakları konusunu ön plana çıkardı. İki liderin ortak basın toplantısında Erdoğan’ın bir Fransız gazeteciyi tersleyerek “gerçek yüzünü gösterdiği” yorumunda bulundu.

Erdoğan’ın Paris gezisi öncesinde Fransa’da başta sol siyasi partiler, Uluslararası Af Örgütü ve Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü olmak üzere birçok kuruluş, Türkiye’de insan hakları, basın özgürlüğü ve hukuk devleti konularının gündeme getirilmesi için Emmanuel Macron’a baskıda bulunmuştu.

Kayhan Karaca / Strasbourg

© Deutsche Welle Türkçe

      

 

 

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