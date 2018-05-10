 Macron Şarlman Ödülü′nü törenle aldı | ALMANYA | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Macron Şarlman Ödülü'nü törenle aldı

Şarlman Ödülü'nü alan Fransa Cumhurbaşkanı Macron törende yaptığı konuşmada Avrupa'da reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Merkel de, Avrupa'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğunu söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Avrupa'nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

"Yeni bir Avrupa vizyonu" oluşturduğu ve "Avrupa projesini yeniden canlandırdığı" gerekçesiyle 2018 Şarlman Ödülü'ne layık görülen Macron'a ödülünü Almanya Başbakanı Angela Merkel takdim etti.

Merkel, törende yaptığı konuşmada Macron'un Avrupa'nın nasıl bütünleşmesi ve ilerleme kaydetmesi gerektiği konusundaki fikirleri nedeniyle bu ödüle layık görüldüğüne işaret etti. Macron'un zor zamanlarda bile Avrupa demokrasisinin ateşli bir savunucusu olduğunu dile getiren Merkel, Macron'un "Avrupa'ya heyecan verme yeteneğine" sahip bir siyasetçi olduğunu ifade etti.

Verleihung Internationaler Karlspreis an Macron

"Fransa ile birlikte Avrupa'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı" olduğunu vurgulayan Merkel, Macron'u Avrupa üniversiteleri kurulması, ortak bir göç ve mülteci siyaseti belirlenmesi, dijitalleşme konusunda yenilikler ve yatırımlar yapılması gibi konularda desteklediğini söyledi.

Ortak dış politika vurgusu

Merkel konuşmasında, Avrupa Birliği içinde ortak bir dış politika belirlenmesinin de gerekli olduğuna vurgu yaparak "ABD artık bizi koruyacak şeklinde bir durum yok" dedi. ABD ile İran ve ticari işbirliği gibi konularda yaşanan görüş ayrılıklarına işaret eden Merkel, "Avrupa'nın kendi kaderini eline alması gerekiyor. Bu gelecekteki en önemli görevimiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Ortadoğu'da tırmanan şiddete de değinen Merkel, taraflara "itidal" çağrısında bulundu ve bölgede durumun "savaş veya barış meselesine dönüştüğünü" ifade etti.

Macron'dan reformlara hız verme çağrısı

Bu yılın Şarlman Ödülü'ne layık görülen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da törende yaptığı konuşmada, Avrupa'da reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu. "Cesaret göstermeli ve harekete geçmeliyiz" diyen Macron, "Bu Avrupa'yı istediğimize dair duyduğumuz isteği ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu. "Avrupa'nın ‘bitmeyen bir senfoni' olarak kalmamasını" isteyen Macron, "yeni bir partisyon yazılması" gerektiğini vurguladı.

Bunun için de Avrupa'nın kendini güvenli, aynı görüşü paylaşan ve harekete hazır olması gerektiğini söyleyen Macron, ticaret ve dış politika gibi alanlarda Avrupa'nın kararları diğer siyasi aktörlere bırakmaması çağrısında bulundu.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine işaret eden Macron, "Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamanın" Avrupa'nın görevleri arasında olduğunu söyledi.

rene çok sayıda siyasetçi katıldı

Törene aralarında İspanya Kralı  Felipe, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko gibi siyasetçilerin yanı sıra daha önce ödüle layık görülen isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

1950 yılından bu yana Avrupa'nın gelişmesi ve bütünleşmesi için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görülenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Papa Françesko, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimler bulunuyor.

AFP,dpa,rtr,epd/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Merkel ve Macron’dan gerilimi düşürme çağrısı

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ortadoğu’da tansiyonun yükselmesi üzerine taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu. (10.05.2018)  

Macron: İran ile anlaşmanın kapsamı genişletilmeli

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DW ve ARD’ye verdiği mülakatta gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Macron, İran ile anlaşmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi. (10.05.2018)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: Trump'ın İran kararı bir hata  

Macron: İran konusunda bir araya gelinmeli  

Benzer içerik

Karlspreis 2018 zu Aachen | Emmanuel Macron, Präsident Frankreich | DW-Interview

Macron: İran ile anlaşmanın kapsamı genişletilmeli 10.05.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, DW ve ARD’ye verdiği mülakatta gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Macron, İran ile anlaşmanın kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Macron: İran konusunda bir araya gelinmeli 10.05.2018

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron DW ve ARD'nin Aachen kentinde gerçekleşen ortak yayınına katıldı. Soruları yanıtlayan Macron, Trump‘ın İran ile varılan nükleer anlaşmadan çekilmesini "hata" olarak yorumladı.

Verleihung Internationaler Karlspreis an Macron

Merkel ve Macron’dan gerilimi düşürme çağrısı 10.05.2018

Almanya Başbakanı Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ortadoğu’da tansiyonun yükselmesi üzerine taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulundu.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Berlin İş Mahkemesi: Öğretmen derste başörtüsü takamaz

Berlin İş Mahkemesi, bir ilkokul öğretmenin başörtüsüyle ders vermek için açtığı davayı reddetti. Karara gerekçe olarak kamu hizmetinde dini sembolleri yasaklayan Tarafsızlık Yasası gösterildi.  

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Almanya’da “beyaz altın” olarak da bilinen kuşkonmaz için geri sayım başladı. Yetiştirmesi zahmet isteyen bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için sadece soylular tarafından tüketiliyordu. 