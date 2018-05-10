Macron Şarlman Ödülü'nü törenle aldı

Avrupa'nın bütünlüğü için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görülen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Perşembe günü Almanya'nın Aachen kentinde düzenlenen törenle ödülünü aldı.

"Yeni bir Avrupa vizyonu" oluşturduğu ve "Avrupa projesini yeniden canlandırdığı" gerekçesiyle 2018 Şarlman Ödülü'ne layık görülen Macron'a ödülünü Almanya Başbakanı Angela Merkel takdim etti.

Merkel, törende yaptığı konuşmada Macron'un Avrupa'nın nasıl bütünleşmesi ve ilerleme kaydetmesi gerektiği konusundaki fikirleri nedeniyle bu ödüle layık görüldüğüne işaret etti. Macron'un zor zamanlarda bile Avrupa demokrasisinin ateşli bir savunucusu olduğunu dile getiren Merkel, Macron'un "Avrupa'ya heyecan verme yeteneğine" sahip bir siyasetçi olduğunu ifade etti.

"Fransa ile birlikte Avrupa'nın yeni bir başlangıca ihtiyacı" olduğunu vurgulayan Merkel, Macron'u Avrupa üniversiteleri kurulması, ortak bir göç ve mülteci siyaseti belirlenmesi, dijitalleşme konusunda yenilikler ve yatırımlar yapılması gibi konularda desteklediğini söyledi.

Ortak dış politika vurgusu

Merkel konuşmasında, Avrupa Birliği içinde ortak bir dış politika belirlenmesinin de gerekli olduğuna vurgu yaparak "ABD artık bizi koruyacak şeklinde bir durum yok" dedi. ABD ile İran ve ticari işbirliği gibi konularda yaşanan görüş ayrılıklarına işaret eden Merkel, "Avrupa'nın kendi kaderini eline alması gerekiyor. Bu gelecekteki en önemli görevimiz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında Ortadoğu'da tırmanan şiddete de değinen Merkel, taraflara "itidal" çağrısında bulundu ve bölgede durumun "savaş veya barış meselesine dönüştüğünü" ifade etti.

Macron'dan reformlara hız verme çağrısı

Bu yılın Şarlman Ödülü'ne layık görülen Fransa Cumhurbaşkanı Macron da törende yaptığı konuşmada, Avrupa'da reformlara hız verilmesi çağrısında bulundu. "Cesaret göstermeli ve harekete geçmeliyiz" diyen Macron, "Bu Avrupa'yı istediğimize dair duyduğumuz isteği ortaya koymalıyız" şeklinde konuştu. "Avrupa'nın ‘bitmeyen bir senfoni' olarak kalmamasını" isteyen Macron, "yeni bir partisyon yazılması" gerektiğini vurguladı.

Bunun için de Avrupa'nın kendini güvenli, aynı görüşü paylaşan ve harekete hazır olması gerektiğini söyleyen Macron, ticaret ve dış politika gibi alanlarda Avrupa'nın kararları diğer siyasi aktörlere bırakmaması çağrısında bulundu.

ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesine işaret eden Macron, "Ortadoğu'da barış ve istikrarı sağlamanın" Avrupa'nın görevleri arasında olduğunu söyledi.

Törene çok sayıda siyasetçi katıldı

Törene aralarında İspanya Kralı Felipe, Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko gibi siyasetçilerin yanı sıra daha önce ödüle layık görülen isimler ve çok sayıda davetli katıldı.

1950 yılından bu yana Avrupa'nın gelişmesi ve bütünleşmesi için çaba gösterenlere verilen Uluslararası Şarlman Ödülü'ne layık görülenler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı ve eski Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz, Papa Françesko, eski ABD Başkanı Bill Clinton gibi isimler bulunuyor.

AFP,dpa,rtr,epd/JD,HS

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