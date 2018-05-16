Macaristan'da göçmenlere yardım etmek artık suç

Macaristan parlamentosu, yasa dışı göçmenlere yardım edenlerin hapis cezası almasını öngören tartışmalı yasa paketini onayladı. Paket aynı zamanda, insan hakları grupları ve sivil toplum örgütlerinin faaliyet alanlarının yasal olarak daraltılmasını içeriyor.

Yeni yasa kapsamında, henüz koruma hakkı kazanmamış yasa dışı göçmenlerin iltica başvurusunda bulunmalarına ya da Macaristan'da kalmak için yasal statü kazanmalarına yardım eden birey ya da grupların hapis cezası alması söz konusu olacak.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban

Macar parlamentosundan 160'a karşı 18 oyla geçen paket, "STOP Soros" (Soros'u durdur) adını taşıyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban daha önce, 2015-2016 yıllarında yaşanan mülteci krizinden Macar asıllı Amerikalı milyarder işadamı George Soros'u sorumlu tutmuştu. Soros ise yöneltilen suçlamayı reddetmişti.

Soros'un sahibi olduğu Açık Toplum Vakfı'nın (OSF) Budapeşte bürosu da geçen aylarda 1984 yılından beri faaliyet gösterdiği Macaristan'dan ayrılarak Berlin'e taşınma kararı almıştı.

"Göçmenler ülkesi olmayacağız"

İçişleri Bakanı Sandor Pinter, yasa tasarısındaki gerekçelendirme metninde kullandığı ifadelerde, "Macar halkı haklı olarak hükümetten, yasa dışı göç ve ona yardım eden faaliyetlerle mücadele etme amacıyla gerekli tüm araçları kullanmasını beklemektedir" dedi.

Pinter, "STOP Soros adlı yasa paketi, yasa dışı göç organizasyonunu cezalandırılabilir bir suç haline getirme amacına hizmet etmektedir. Bu yasaları Macaristan'ın bir göçmenler ülkesi haline gelmesine engel olmak için kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Diğer yandan meclis, "yabancı bir halkın" Macaristan'a yerleşemeyeceğini öngören bir anayasa değişikliğini de kabul etti. Söz konusu değişiklik, Brüksel'in mülteciler için kota planına ilişkin bir önlem olarak yorumlandı.

Avrupa tepkili

Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT), Macaristan'ın yeni yasasına tepki geldi. Yasayı "keyfi" ve üstü kapalı olarak nitelendiren kurumlar, yasanın Avrupa hukukuyla uyumsuz olduğunu ifade etti.

Avrupa Konseyi'nin anayasal konulardaki uzmanlık organı Venedik Komisyonu da Budapeşte'ye söz konusu yasayı onaylamaktan kaçınma çağrısında bulunmuştu.

Macaristan'ın resmi istatistiklerine göre, 10 milyon nüfuslu ülkede 3 bin 555 mülteci yaşıyor. Veriler, bu yılın ilk dört ayında çoğu Ortadoğulu 342 kişinin sığınmacı olarak kayıt altına alındığını ve 279'unun başvurusunun kabul edildiğini gösteriyor.

Orban'ın lideri olduğu sağ popülist Fidesz partisi, Macar parlamentosunda üçte ikilik çoğunluğu elinde bulunduruyor. Nisan ayındaki seçimlerde oyların yüzde 48,8'ini alarak sandıktan açık ara farkla birinci çıkan parti, 2010 yılından bu yana iktidarda.

rtr,AFP/BÜ,HS

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