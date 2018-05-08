Maas: Suriye'de Rusyasız çözüm yok

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Perşembe günü Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı sıfatıyla gerçekleştirdiği ilk Moskova ziyaretinin öncesinde yaptığı açıklamada Maas, Suriye'de Rusyasız bir çözümün sözkonusu olmadığını söyledi. Perşembe sabahı Moskova'ya gitmeden önce açıklamalarda bulunan Bakan, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Maas, "Suriye'den Ukrayna'nın doğusuna, günümüzün en büyük krizlerine, Rusyasız çözüm bulmamız sözkonusu değil" şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada iki ülke arasında daha yakın ilişkiler kurulması mesajı veren Lavrov ise, mevkidaşı Maas'a hitaben, "Göreve gelmenizden kısa bir süre sonra doğrudan bir tartışma yürütmek üzere buraya gelmenizden ötürü müteşekkirim. Bu her daim mikrofon diplomasisinden ölçülemez biçimde daha yararlıdır" ifadelerini kullandı. Önceden Adalet Bakanı olan Maas, Dışişleri Bakanlığı görevine yaklaşık iki ay önce gelmişti.

"Provokasyonlardan kaçının"

İsrail-İran arasında tırmanan gerilimle ilgili olarak Maas, Golan Tepeleri'ne düzenlenen saldırıları "büyük bir endişeyle" karşıladığını ifade etti. Saldırıların bir "provokasyon" olduğunu söyleyen Maas, İsrail'in "kendini savunma hakkı olduğunu" belirtti.

Lavrov ise, İsrail ile İran arasında yaşanan gerilimin "rahatsızlık verici" olduğunu söyledi. Rusya'nın her iki ülkeye de "karşılıklı provokasyonlardan kaçınma" çağrısında bulunduğunu kaydeden Lavrov, "Tüm sorunların diyalogla çözülmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

"İran anlaşmasına bağlıyız"

Görüşmede Lavrov, İran anlaşmasının korunmasıyla ilgili olarak bazı önlemler alınması çağrısında bulundu. Lavrov, "Anlaşmaya bağlı kalmak isteyen tüm ülkelerin birbirleriyle görüşmesi çok önemli" şeklinde konuştu.

Rusya'nın ABD'nin anlaşmadan çekilmesinden bağımsız olarak anlaşmaya bağlı olduğunu ifade eden Lavrov, Berlin'in de Moskova'yla bu konuda iletişimde kalmak istediğini aktardı. Rusya'nın İran konusunda "arabulucu rolü" üstlenebileceğine dair umutlu olduğu mesajını veren Maas ise, "Rus hükümetinin İran üzerinde ne derecede etki sahibi olduğunun" görülmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ve Almanya, 2015 yılında İran'la varılan anlaşmadaki altı devletten ikisi. ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı.

Heiko Maas ve Sergey Lavrov

Ukrayna mesajı

Alman ve Rus bakanlar, Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmalarla ilgili olarak Fransa, Ukrayna ve ülkeleri arasındaki dörtlü Minsk görüşmelerini yeniden hayata geçirmek istedikleri mesajını verdi.

Maas'ın ilgili önerisini "değerlendirmeye hazır olduklarını" kaydeden Lavrov, bu yöndeki bir görüşmede somut olarak nelerin ele alınması gerektiğini ele aldıklarını söyledi. Maas ise, "Minsk sürecine yeni bir dinamik kazandırmak istiyoruz" dedi.

Donbass'ta 2014 yılından beri Rusya taraftarı ayrılıkçılar, Kiev yönetimine bağlı güçlerle çatışma halinde bulunuyor.

İkili görüşmeler sürecek

Suriye ve Ukrayna krizlerinden ötürü gergin olan Berlin-Moskova ilişkileri, İngiltere'de eski Rus ajanı Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardından daha da gerilmişti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 18 Mayıs'ta Soçi'de bir araya gelecek. Merkel Rusya'yı en son 2017 yılında ziyaret etmişti.

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier ise Rusya'yı 13-14 Mayıs tarihlerinde ziyaret edecek. Altmaier'in ziyaretinde ikili ekonomik ilişkilerin gündeme gelmesi bekleniyor.

dpa/BÜ,ÖA

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