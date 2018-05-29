 Maas: Solingen değerlerimize bir saldırıydı | ALMANYA | DW | 29.05.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ALMANYA

Maas: Solingen değerlerimize bir saldırıydı

Solingen'deki ırkçı saldırının 25. yılı nedeniyle açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı düşmanlığı ile mücadele çağrısı yaptı. Maas, "Feci olay, değerlerimize bir saldırı olarak kalacaktır" dedi.

default

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın Solingen kentinde beş Türk vatandaşının ırkçı saldırı sonucu hayatlarını kaybetmelerinin 25'inci yıldönümü nedeniyle yaptığı açıklamada yabancı düşmanlığı ile mücadele çağrısında bulundu. Maas Funke Medya Grubu'na verdiği özel demeçte "Ebeveynleri ve büyük anne-babaları Almanya'ya gelmiş olan çoğu Türk'ün günlük hayatta ayrımcılığı uğratılması utanç vericidir" dedi.

Türk göçmenlerin Almanya'ya gelmiş olmasının hoş karşılandığını ve onların Almanya'nın bir parçası sayıldığını belirten Almanya Dışişleri Bakanı "Solingen'de hayatını kaybedenleri unutmamak, görmezden gelmemek ve susmamak" gerektiğini belirtti. Maas, bunun yanı sıra, "Her güne hoşgörü, çeşitlilik ve dayanışma içinde başlamanın hem ülke hem de dünya için" bir kazanım olacağını vurguladı.

Heiko Maas "Solingen'deki feci olay hepimize, değerlerimize, barış içinde yaşama azmimize ve Almanya'yı Almanya yapan özelliklere yapılmış bir saldırı olarak kalacaktır" dedi.

Deutschland Brandanschlag in Solingen

1993'te Almanya'nın Solingen kentinde aşırı sağcılar tarafından kundaklanan evde Genç ailesinin beş üyesi hayatını kaybetmişti.

Uyumdan sorumlu Devlet bakanı Annette Widmann-Mauz Rheinische Post gazetesine verdiği mülakatta 'aşırı sağcılık ve ırkçılıkla mücadele ve farklılıkları koruma gayretlerinden taviz vermeyeceklerini' ve 'ırkçılığa karşı toplumsal angajmanın güçlendirilmesi gerektiğini' söyledi.

Düsseldorf ve Solingen'deki Türk kurbanları anma törenlerine Türkiye Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılacak. 29 Mayıs 1993'te Almanya'nın Solingen kentindeki Türklerin oturduğu evin aşırı sağcı Almanlar tarafından kundaklanması sonucu Genç ailesinin beş üyesi hayatını kaybetmişti.

DW,Reuters/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

25 Jahre nach Solinger Brandanschlag

Almanya Solingen'den ders aldı mı? 29.05.2018

Solingen'de tam 25 yıl önce düzenlenen ırkçı saldırının kurbanları bugün düzenlenen törenlerle anılacak. DW Türkçe'ye konuşan sivil toplum örgütlerinin temsilcileri Almanya'da ırkçılığın hâlâ bir sorun olduğu görüşünde.

Deutschland BDA Deutscher Arbeitgebertag in Berlin

Eyalet başbakanından Çavuşoğlu eleştirisi 26.05.2018

KRV eyaleti başbakanı Armin Laschet, Solingen saldırısının yıldönümünde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun konuşma yapmasına izin verilmemesini eleştirdi.

Italien Rom Carlo Cottarelli mit Regierungsbildung beauftragt

Die Welt: İtalya'da euroyu batırma potansiyeli mevcut 29.05.2018

Bir Türk ailesinin beş ferdini kaybettiği Almanya'nın Solingen kentindeki kundaklama olayının 25'inci yıldönümü ve İtalya'daki hükümet krizi Alman gazetelerinin başlıca yorum konularını oluşturuyor.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Maas: Solingen değerlerimize bir saldırıydı

Solingen'deki ırkçı saldırının 25. yılı nedeniyle açıklama yapan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı düşmanlığı ile mücadele çağrısı yaptı. Maas, "Feci olay, değerlerimize bir saldırı olarak kalacaktır" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı kim olacak?

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı için altı aday yarışıyor. Üç yıldan uzun bir süredir cumhurbaşkanlığı görevini yürüten Erdoğan güçlü adaylarla karşı karşıya.  