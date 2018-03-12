 Maas: İsrail′in güvenliği dış politikamızın merkezinde | ALMANYA | DW | 25.03.2018
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ALMANYA

Maas: İsrail'in güvenliği dış politikamızın merkezinde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, İsrail ve Filistin ziyaretleri öncesinde "İsrail'in güvenliğini savunmanın Alman dış politikasının merkezinde durduğunu" söyleyerek İsrail'le "dayanışma" mesajı verdi.

Heiko Maas Adalet Bakanı olduğu dönemde İsrailli mevkidaşı Ayelet Şaked ile Yad Vashem Anıtı'nı ziyaret etmişti

Heiko Maas Adalet Bakanı olduğu dönemde İsrailli mevkidaşı Ayelet Şaked ile Yad Vashem Anıtı'nı ziyaret etmişti

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük bir resmi ziyaret için İsrail'e gitti.

Pazar günü Tel Aviv'e uçmadan hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Maas, Almanya'nın ortağı İsrail'le özel bağına vurgu yaptı. Maas, "Almanya'nın demokratik Yahudi devleti İsrail için taşıdığı sorumluluk ve İsrail ile içerisinde bulunduğu dayanışma, İsrail'in güvenliğini savunmak ve antisemitizmle mücadele, dış politik koordinat sistemimizin merkezinde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Almanya'nın İsrail'le dostluğunu "büyük bir armağan" olarak nitelendiren Maas, "Ortadoğu politikamızın sürekliliği hala geçerli. İsrail'le özel bağımızı gelecekte güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Diplomatik temaslarına Filistin'de devam edecek olan Maas, iki günlük ziyareti süresince İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek. Maas, Pazar günü öğleden sonra da Yad Vashem Yahudi Soykırımı Anıtı'nı ziyaret edecek.

Benyamin Netanyahu ve Angela Merkel Berlin'de gerçekleştirdikleri bir görüşmede, Şubat 2016

Benyamin Netanyahu ve Angela Merkel Berlin'de gerçekleştirdikleri bir görüşmede, Şubat 2016

İlişkiler gerilmişti

2017 yılı başlarında Başbakan Angela Merkel, Batı Şeria'daki yerleşimlere tepki olarak İsrail hükümetiyle planlanan istişareleri belirsiz bir tarihe ertelemişti. Bundan kısa süre sonra da Netanyahu, dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi, Alman bakan bazı hükümet karşıtı insan hakları kuruluşlarıyla görüşme planladığı gerekçesiyle son anda iptal etmişti.

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Dışişleri Bakanlığını Sigmar Gabriel'den devralan Heiko Maas Almanya'nın üzerine düşen sorumlulukların arttığına vurgu yaptı. Gabriel ise ABD'nin güvenilir ortak olarak görüldüğü dönemin geride kaldığını söyledi. (14.03.2018)

Aralık ayında ise İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını tanımayan Merkel'i eleştirmiş ve "hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini Gabriel'den kısa süre önce devralan Maas, devir teslim törenindeki konuşmasında Nazi toplama kampı "Auschwitz'ten ötürü siyasete girdiğini" söylemişti. Bu çerçevede Maas, Almanya-İsrail ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Maas 14 Mart'ta göreve geldiğinden bu yana Fransa, Polonya ve İtalya'yı ziyaret etmiş bulunuyor.

dpa,rtr/BÜ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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