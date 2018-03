Maas: İsrail′in güvenliği dış politikamızın merkezinde | ALMANYA | DW | 25.03.2018

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, iki günlük bir resmi ziyaret için İsrail'e gitti. Pazar günü öğleden sonra Yad Vashem Yahudi Soykırımı Anıtı'nı ziyaret eden Maas, ziyaretçi defterine bir not yazdı:

"Hatırlamak, asla sona eremez. Almanya insanlık tarihinin en korkunç suçunun sorumluluğunu üzerinde taşıyor. Yahudi Soykırımı, bizi bugün dünya çapında insan hakları ve hoşgörüyü savunmaya teşvik eden bir uyarı olma niteliğini koruyor. Antisemitizm ve ırkçılığın her çeşidine kararlı bir biçimde karşı çıkmak zorundayız, her yerde ve her gün. İsrail'in 70'inci doğumgününde, olağanüstü dostluğumuzun özellikle bilincindeyiz. Burada hayatları ve hayalleri yok edilmiş olan herkesi anan bu ülkenin yanındayız."

İsrail ile dayanışma vurgusu

Maas Pazar günü Tel Aviv'e uçmadan hemen önce gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Almanya'nın İsrail'le özel bağına vurgu yapmıştı. Maas, "Almanya'nın demokratik Yahudi devleti İsrail için taşıdığı sorumluluk ve İsrail ile içerisinde bulunduğu dayanışma, İsrail'in güvenliğini savunmak ve antisemitizmle mücadele, dış politik koordinat sistemimizin merkezinde bulunuyor" şeklinde konuştu.

Almanya'nın İsrail'le dostluğunu "büyük bir armağan" olarak nitelendiren Maas, "Ortadoğu politikamızın sürekliliği hala geçerli. İsrail'le özel bağımızı gelecekte güçlendirmek istiyoruz" dedi.

Diplomatik temaslarına Filistin'de devam edecek olan Maas, iki günlük ziyareti süresince İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Filistin lideri Mahmud Abbas ile bir araya gelecek.

Benyamin Netanyahu ve Angela Merkel Berlin'de gerçekleştirdikleri bir görüşmede, Şubat 2016

İlişkiler gerilmişti

2017 yılı başlarında Başbakan Angela Merkel, Batı Şeria'daki yerleşimlere tepki olarak İsrail hükümetiyle planlanan istişareleri belirsiz bir tarihe ertelemişti. Bundan kısa süre sonra da Netanyahu, dönemin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile yapacağı görüşmeyi, Alman bakan bazı hükümet karşıtı insan hakları kuruluşlarıyla görüşme planladığı gerekçesiyle son anda iptal etmişti.

Aralık ayında ise İsrail'in Berlin Büyükelçisi Jeremy Issacharoff, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını tanımayan Merkel'i eleştirmiş ve "hayal kırıklığına uğradığını" söylemişti.

Dışişleri Bakanlığı görevini Gabriel'den kısa süre önce devralan Maas, devir teslim törenindeki konuşmasında Nazi toplama kampı "Auschwitz'ten ötürü siyasete girdiğini" söylemişti. Bu çerçevede Maas, Almanya-İsrail ilişkilerini geliştirmeyi amaçladığını belirtmişti.

Maas 14 Mart'ta göreve geldiğinden bu yana Fransa, Polonya ve İtalya'yı ziyaret etmiş bulunuyor.

dpa,rtr/BÜ,EC

