Maas: Avrupa İran anlaşmasında birleşmiş durumda

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile görüşen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin çekildiğini açıkladığı İran nükleer anlaşması konusunda Avrupa’nın "çok, çok birleşmiş durumda” olduğunu söyledi.

Bolton ile görüşmesi sonrası gazetecilere açıklama yapan Maas, İran ile yapılan nükleer anlaşmayı feshetmenin bu ülkenin nükleer programına tekrardan başlamasına vesile olacağını ve bunun Avrupa’nın güvenliğini “çok ciddi bir şekilde tehlikeye atacağını” ifade etti.

Maas, “Avrupa, İran ile nükleer anlaşma konusundaki duruşu itibariyle çok, çok birleşmiş durumda ve bu değişmeyecek. Geniş çevremizde nükleer silahların yayılmasını istemiyoruz” dedi.

"ABD'nin endişelerini paylaşıyoruz”

ABD'nin İran’ın balistik füze geliştirmeye devam etmesi ile Ortadoğu’daki politikaları konusunda endişelerinin Avrupalı ülkeler tarafından da paylaşıldığını belirten Maas, bu endişelerin nükleer anlaşmayı baltalamadan ele alınması gerektiğini aktardı.

ABD'nin Almanya için "önemli bir ortak” olduğunu belirten Maas, Bolton ile “açık bir diyalog” sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını ifade etti.

Pazartesi günü Washington'un yeni İran stratejisini açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "İran rejimi üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir mali baskı uygulayacağız. Tahran'daki liderlerin ciddiyetimiz konusunda hiçbir şüphesi kalmayacak" demişti. Maas’ın Çarşamba günü ABD’li mevkidaşı Pompeo ile bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Mayıs başında yaptığı açıklamada 2015 yılında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) ve Almanya ile Tahran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiklerini açıklamıştı. Avrupalı liderler ve Tahran ABD'nin kararına rağmen anlaşmanın sürdürülmesi taraftarı.

rtr,dpa,AFP/DÇÜ,HS

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