 Maas Almanya′nın BMGK üyeliği için devrede | ALMANYA | DW | 28.03.2018
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ALMANYA

Maas Almanya'nın BMGK üyeliği için devrede

Almanya, BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine aday ülkeler arasında. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Mayıs'ta yapılacak oylaması öncesi temaslar için New York'ta.

USA UN Sicherheitsrat (picture-alliance/Photoshot)

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın iki yıllığına Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyeliğine seçilmesi için devrede. Maas, Salı akşamı New York'ta buluştuğu Karayip ve Pasifik ada devletlerinin temsilcilerine Almanya'nın neden 2019 ve 2020 yılları arasında BM'nin en önemli karar organında geçici üye olarak yer almak istediğini anlattı.

Heiko Maas Güvenlik Konseyi üye adaylığında Almanya'nın iklimin korunmasına 'mutlak öncelik' verdiğini söyledi. Atmosferin ısınması ve deniz seviyesinin yükselmesi ada devletleri açısından büyük tehlike arz ediyor.

Almanya Dışişleri New York'ta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin daimi temsilcisi Nikki Haley ve Afrika devletlerinin temsilcileri ile de görüşecek. Maas New York'a hareketinden önce 'barış ve güvenliği tehdit eden gelişmelerle mücadeleye katkıda bulunmak istediklerini ve Almanya'nın daha fazla sorumluluk almaya yeterli ve hazır olduğunu' söyledi.

Güvenlik Konseyi'nin geçici üyelikleri için 8 Mayıs'ta oylama yapılacak. Batılı devletler grubundan Almanya dışında Belçika ve İsrail de konseyin geçici üyeliğine aday olmuştu.

BMGK 15 üye devletten oluşuyor. Beş daimi üye ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın Güvenlik Konseyi kararlarını veto etme hakkı bulunuyor. On geçici üye ise iki yılda bir oylama yapılarak seçiliyor.

USA Bundesaußenminister Heiko Maas reist nach New York

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın BMGK adaylığı için New York'ta temaslarda bulunuyor.

Maas Washington'a gitmeyecek

Son kez 2011/12 döneminde BMGK'de temsil edilen Almanya, geçici üyelik için 8 yılda bir adaylığını koyuyor. BM üyesi 193 devletin oyları ile seçilen geçici üyeler için önümüzdeki dönem Batı devletlerine iki kontenjan ayrılmıştı.

Almanya BM bütçesine en fazla katkıda bulunan dört ülke arasında yer alıyor. İnsani ve kalkınma yardımlarında ise ikinci sırayı alıyor. BM Barış Gücü'nde bin 100 Alman askeri görev yapıyor.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevine son verilen Rex Tillerson'ın görev süresi önümüzdeki günlerde dolacağından, Almanya Dışişleri Bakanı Maas ilk ABD ziyareti sırasında Washington'a uğramayacak. Maas eski CIA Başkanı Mike Pompeo'nun dışişleri bakanlığı görevine başlamasından sonra yeniden ABD'ye gidecek.

Almanya, Brezilya, Hindistan ve Japonya yıllardır Güvenlik Konseyi daimi üyeleri arasına katılmak için girişimde bulunuyor. Dörtler Grubu olarak adlandırılan ülkeler, 1945 yılının şartlarına göre kurulan Güvenlik Konseyi'nin 21'inci Yüzyılın jeopolitik realitelerine uygun bir yapıya kavuşturulması gerektiği tezini öne sürüyor. Güvenlik Konseyi'nde düzenleme yapılabilmesi için teklifin Genel Kurul üyesi ülkelerin üçte ikilik oy çoğunluğuyla karar alması gerekiyor. Rusya ve Çin Güvenlik Konseyi'nin genişletilmesine karşı çıkarken, ABD Dörtler Grubu'nun talepleri karşısında çekingen davranıyor.

DW,AFP,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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