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DÜNYA

Mısır’da Kıptilere düzenlenen saldırıyı IŞİD üstlendi

Kahire’de Kıptilere ait bir kilise ve mağazaya düzenlenen ve en az 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının sorumluluğunu IŞİD üstlendi.

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Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde bir kiliseye ve bir mağazaya düzenlenen silahlı saldırıda en az 9 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada motosikletli bir saldırganın Kahire'nin güneyindeki Mar Mina Kilisesi'ne ateş açtığı ve biri polis memuru, 7 kişinin ölümüne neden olduğu belirtildi. Saldırıda ayrıca kilise dışında bulunan güvenlik görevlilerinin de yaralandığı kaydedildi.

Saldırganın kilise saldırısını gerçekleştirmeden önce Helvan bölgesinde bir Kıpti'nin sahibi olduğu bir mağazaya da ateş açarak içeride bulunan iki kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Ägypten Helwan Anschlag auf Mar Mina Kirche

Saldırganla polis arasında çıkan çatışmada yaralanan şüphelinin tutuklandığı bildirildi. Saldırganın üzerinde bir otomatik tüfeğin yanı sıra kiliseye atmayı planladığı bir bomba bulunduğu açıklandı.

Saldırının sorumluluğunu daha sonra IŞİD üstlendi. Örgütün propaganda organı olarak bilinen Amaq adlı internet sitesinde kiliseye düzenlenen saldırının örgütün "muharip birliği" tarafından düzenlediği belirtildi. 

Kıptiler daha önce de hedef olmuştu

Mısır'da ülkedeki en büyük dini azınlık olan ve nüfusun yüzde 10'unu oluşturan Kıpti Hristiyanları daha önce de İslamcı gruplar tarafından düzenlenen çok sayıda bombalı ve silahlı saldırının hedefi olmuştu.

Aralık 2016'da ve geçen Nisan ayında yine Kahire'deki kiliselere düzenlenen bombalı saldırıları da IŞİD üstlenmişti. Mayıs ayında başkentin güneyinde yine bir IŞİD mensubunun düzenlediği silahlı saldırıda da en az 30 Hristiyan hayatını kaybetmişti.

Ägypten Helwan Anschlag auf Mar Mina Kirche

Söz konusu saldırıların ardından ülkede olağanüstü hal ilan edilmiş ve Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi ordunun cihatçıları ''acımadan bastırmasını'' istemişti.

Geçen ay Sina Yarımadası'nda bir camiye düzenlenen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırının da radikal İslamcılar tarafından düzenlendiği düşünülüyor.

DW/dpa/AFP,SÖ/HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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