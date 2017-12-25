Mısır'da 15 kişi idam edildi

Mısır'da hakkında idam kararı verien 15 kişi idam edildi. Mahkumlar, Sina Yarımadası'nda asker ve polislere yönelik saldırı düzenlemekten suçlu bulunmuştu.
Mısır'da ölüm cezasına çarptırılan 15 kişinin cezası infaz edildi. Mısır'da böylece son yıllarda gerçekleştirilen toplu idamların sayısı en yüksek seviyeye ulaşmış oldu. Son olarak 2015'te altı radikal İslamcı aynı anda idam edilmişti.
Mısır polisi bugün yaptığı açıklamada söz konusu kişilerin iki ayrı hapishanede idam edildiğini açıkladı.
Eski Devlet Başkanı Muhammed Mursi'nin 2013'te devrilmesinin ardından Mısır'da radikal grupların polis ve askerlere yönelik saldırılar arttı, yüzlerce polis ve asker bu saldırılarda hayatını kaybetti. Özellikle ülkenin kuzey doğusundaki Sina Yarımadası'nda güvenlik durumu ciddiyetini koruyor.
IŞİD bir hafta önce Savunma Bakanı Sedki Sobhi ve İçişleri Bakanı Magdi Abdül Gaffar'ın bölgedeki askeri havaalanını ziyareti sırasında roket saldırısında bulunmuştu. Saldırıda bir Savunma Bakanlığı çalışanı ve bir pilot hayatını kaybetmişti.
Son bir yılda radikal İslamcıların sivillere yönelik saldırıları da arttı. Kasım ayı sonunda Sina Yarımadası'nın kuzeyinde bir camiye yönelik düzenlenen saldırıda en az 300 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Mısırlı güvenlik birimleri olayın arkasında IŞİD'in olduğunu savunuyor.
AFP/MK/HS
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Sina Yarımadası'ndaki cami saldırısında en az 235 kişi hayatını kaybederken, ülkede bu yılki saldırılar, 400'den fazla kişinin hayatına mal oldu. (24.11.2017)
Alman hükümeti, 2017'nin üçüncü çeyreğinde Suudi Arabistan ve Mısır'a yaklaşık 450 milyon Euro'luk silah satışına onay verdi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla 5 misli artan silah satışına Sol Parti'den sert tepki geldi. (14.11.2017)
Mısır’da güvenlik güçlerini hedef alan silahlı saldırıda en az 50 polis ve askerin hayatını kaybettiği bildirildi. (21.10.2017)