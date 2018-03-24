 Mısır sandık başında | DÜNYA | DW | 26.03.2018
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DÜNYA

Mısır sandık başında

60 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Mısır'da devlet başkanlığı seçimi başladı. Önemli rakiplerini adaylıktan çekilmeye zorlayan Abdülfettah el Sisi'nin oylamayı kazanacağına kesin gözüyle bakılıyor.

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Abdülfettah el Sisi seçimlerde oyunu başkent Kahire'de kullandı.

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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin yaklaşan seçimlerde en büyük rakibi olarak görülen Sami Anan, bu sabah saatlerinde gözaltına alındıktan sonra seçim kampanyasını sonlandırdığını açıkladı. (23.01.2018)

Mısır’da Mart ayı sonunda yapılması beklenen cumhurbaşkanlığı seçiminin mutlak favorisi, halen bu görevi yürüten Abdülfettah El Sisi. Ancak muhalefet cephesi de meydanı tümüyle boş bırakmamaya çalışıyor. (08.01.2018)

Mısır'da devlet başkanlığı seçimi için oy verme süreci başladı. Üç gün sürecek olan seçimde görevdeki Devlet Başkanı Abdülfettah el Sisi karşısında tek rakip olarak işadamı Musa Mustafa Musa yarışıyor. Sisi'nin diğer  rakipleri, baskı ve gözaltılar nedeniyle seçimlere katılmamıştı.

5 yıldır iktidarda olan Sisi'nin halk tarafından ne kadar desteklendiğinin göstergesi seçime katılma oranı olacak. Muhaliflere ve basın özgürlüğüne yönelik baskıcı politikalar ve ülkedeki ekonomik durum bazı kesimlerin tepkisine yol açıyor. 

63 yaşındaki emekli General Sisi, 2013 yılında yüzde 97'lik oy oranıyla devlet başkanı seçilmişti.

Mısır'da Hüsnü Mubarek'in devrildiği 2011 yılından bu yana istikrar sağlanabilmiş değil. Ülkenin demokratik seçimle göreve gelen ilk devlet başkanı olan Muhammed Mursi 2013 yılındaki protesto gösterilerinin ardından Sisi tarafından darbeyle görevden alınarak hapsedilmişti.

95 milyon nüfuslu Mısır, Batı tarafından Ortadoğu'nun istikrarı açısından kilit ülke olarak görülüyor. Sisi, radikal dinci terör ve kaçak göçle mücadelede Almanya'nın da önemli ortakları arasında yer alıyor.

Mısır'da oy verme işlemi üç gün sürecek ve sonuçların 2 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

DW,rtr,dpa,AFP/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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