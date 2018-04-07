 Münster açıklaması: Terör bağlantısı bulunmadı | ALMANYA | DW | 08.04.2018
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ALMANYA

Münster açıklaması: Terör bağlantısı bulunmadı

Almanya'da Jens R. adlı şüphelinin aracıyla insanların arasına daldığı Münster kentine giden İçişleri Bakanı, "olayda terör bağlantısı olmadığına ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular olduğunu" söyledi.

Deutschland Münster Attacke mit Campingbus | Gedenken Horst Seehofer & Armin Laschet (picture-alliance/dpa/M. Kusch)

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinin Münster kentinde aracını kalabalığın içine sürerek iki kişiyi öldüren, ardından da intihar eden kişinin kimliğine dair bazı detaylar belli olmaya başladı. Olayın arkasındaki nedeni araştıran Alman polisinin bu doğrultudaki soruşturması ise sürüyor.

Kurbanların anısına çiçekler bırakılan olay yerine giderek incelemelerde bulunan Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Olayda terör bağlantısı olmadığına ve failin yalnız hareket ettiğine dair güçlü bulgular var" dedi. Gazetecilere açıklamada bulunan Seehofer, failin kimliği ve amacı konusunda spekülatif haberler yapmadığı için medyaya da teşekkür etti.

Deutschland Münster Attacke mit Campingbus | Gedenken Horst Seehofer & Armin Laschet

Olayla ilgili açıklama yapan Münster Emniyet Müdürü Hajo Kuhlisch de "Siyasi saik bulunduğuna ilişkin emare yok" dedi. Kuhlisch, "suçun kaynak ve sebebinin, failin kendisinde yattığını" söyledi.

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanı Herbert Reul da "olayın İslamcı bağlantısı olduğuna dair herhangi bir gösterge bulunmadığını" söyledi.

Yetkililer, Alman vatandaşı olduğunu açıkladıkları araç şoförünün "her yerde iddia edildiği gibi mülteci veya benzeri biri olmadığını" söylemişti.

Eyalet savcısı Martin Botzenhardt şüphelinin "48 yaşındaki bir Münsterli" olduğunu ve olayın "tüm açılardan" soruşturulduğunu belirtti.

Aşırı sağ şüphesi

Alman medyasında çıkan haberlerde ise şoförün adının Jens R. olduğu ve bu kişinin geçmişte psikolojik sorunlar yaşadığı belirtildi. ZDF televizyonu, aşırı sağcı hareketlerle bağlantısı olabileceğini iddia ettiği şüphelinin son dönemde de bir intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü.

Spiegel, komşuları tarafından sık sık sorun çıkaran "garip bir karakter" olarak nitelendirilen şüphelinin tasarımcı olduğunu bildirdi. Spiegel'in haberine göre polis, şüphelinin evinde yaptığı aramada, kullanılmayacak durumda olan bir Kalaşnikof tüfek buldu.

Deutschland Kleintransporter fährt in Münster in Menschenmenge - Tote und Verletzte

Kuzey Ren-Vestfalya İçişleri Bakanlığı, "failin psikolojik durumu yerinde olmayan bir Alman vatandaşı olduğu" iddialarını ne doğrulayabileceklerini ne de yalanlayabileceklerini açıklamıştı.

Münster'de Cumartesi günü öğleden sonra gerçekleşen olayda şüpheli, kullandığı minibüsü bir restoranın önündeki masalarda oturan kalabalığın üzerine sürmüştü. Olayda aracın içinde kendini vuran şoför hariç 51 yaşındaki bir kadın ve 65 yaşındaki bir erkek hayatını kaybetti, altısı ağır 20 kişi de yaralandı.

Trump'tan kınama

Münster'deki olayın ardından yayımlanan Beyaz Saray açıklamasında, ABD Başkanı Donald Trump'ın "alçakça yapılan saldırıyı" kınadığı duyuruldu. Trump, "düşüncelerinin ve dualarının" olayda ölenlerin aileleriyle olduğunu belirtti. Beyaz Saray açıklamasında, "Alman yetkililer alçakça yapılan bu saldırının nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Ancak biz ne olursa olsun bu saldırıyı kınıyoruz ve ABD'nin Almanya'nın ihtiyaç duyulabileceği her türlü desteği vereceğine söz veriyoruz" denildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'a taziye mesajı göndererek yaralılara acil şifa dilediğini belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Twitter'dan taziyelerini sundu. Macron, "Fransa, Almanya'nın acısını paylaşıyor" ifadesini kullandı.

Çifte standart eleştirisi

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman Mazyek ise herhangi bir olayın faili Müslüman olduğunda çifte standart uygulandığını belirtti.

Mazyek, "Failler Alman ise psikolojik açıdan sorunlu, Müslüman ise İslamcı terörist, öyle mi? 11 Eylül’den beri dile getirilmeyen bu çifte standartlı argüman varken, İslamofobi’nin neden devamlı artış gösterdiğini merak buyurmamıza gerek yok. Bu argüman, radikallerin ve teröristlerin de ekmeğine yağ sürüyor" diye tweet attı.

DW,dpa,AFP,rtr/CÖ,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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