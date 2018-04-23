Mülteciler için 1400 km'lik yürüyüş

İtalya'nın Ventimiglia kasabasından yola çıkan aktivistler, mültecilerle dayanışma için yaklaşık 1400 km yürüyecek. Yürüyüşleri boyunca 60 farklı yerde duracak olan grup, Avrupa Birliği'nin mülteci politikalarına dikkat çekmeyi amaçlıyor. Eylemciler arasında tanınmış küreselleşme karşıtlarından Fransa Avrupa Parlamentosu üyesi Jose Bove de bulunuyor.

Yürüyüş, 2015 yılında Fransa'ya gitmek isteyen 17 mültecinin hayatlarını kaybettiği bir araç parkında yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Fransız göçmen derneği Auberge des Migrants yetkililerinden Maya Konforti, yürüyüş öncesi bir açıklama yaparak, "Bugün birçok kişi burada toplandı ve umarım bu yürüyüş ivme kazanmamızı sağlayacak. Tüm Fransa ve Avrupa'yı yürüyüşümüze katılmaya davet ediyorum" dedi.

İtalya, Akdeniz açılan mültecilerin Avrupa'daki ilk duraklarından biri konumunda.

İtalya ve Fransa arasındaki kara sınırı, Fransız polisinin güvenlik tedbirlerini ve pasaport kontrollerini arttırması üzerine ülkeye girmek isteyen mülteciler için geçilmez bir hal almıştı. Aşırı sağcı grupların da dağlık bölgelerde devriye gezerek bölgeye girmeye çalışan mültecileri engellediği belirtiliyor.

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AFP, NS/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe