 Mülteci çocuklara Almanya′nın değerleri öğretilecek | ALMANYA | DW | 07.05.2018
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ALMANYA

Mülteci çocuklara Almanya'nın değerleri öğretilecek

Almanya'da Hristiyan Birlik partileri, mülteci çocuklara Almanya'nın değer ve yükümlülüklerini öğretmek için ders verilmesini istiyor.

Symbolbild Schulbildung für Flüchtlingskinder (picture-alliance/dpa/C. Seidel)

Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin Federal Meclis ve eyalet parlamentoları grup başkanları, mülteci çocuklarına Almanya genelinde "Değerler Dersi" verilmesinin zorunlu kılınmasını talep ediyor. Rheinische Post gazetesinin haberine göre Bavyera ve Hessen eyalet başbakanları Volker Bouffier ve Markus Söder tarafından desteklenen girişimin Frankfurt'taki Birlik partileri eyalet parlamento grup başkanları buluşmasında imzaya açılması bekleniyor.

Parlamento grup başkanlarının taslağında "Almanya'da kalacak olanların entegrasyonu sadece toplumsal barışın korunması açısından ivedilik taşımaz. Bunun için dil öğrenme arzusunun yanı sıra mültecilere Alman hukuk devletinin değerlerini ve temel kurallarını öğretmek amacıyla bütün Almanya'da hukuk devleti sınıfları açılmalı ya da ‘Değerler Dersi' verilmelidir" deniyor.

Taslakta "dil ve değerler öğreniminin okula devam zorunluluğundan önce başlatılmasının entegrasyonun vazgeçilmez şartı olduğu" ifadesine de yer veriliyor. Taslakta ayrıca "Bu suretle mültecilerin Alman değerler ve hukuk devletinde yönlerini belirleyebilmelerinin, aynı zamanda da Alman hukuk devletinin çizdiği sınır ve yükümlülükleri öğrenmelerinin sağlanabileceği" kaydedildi.

Hristiyan Birlik partileri parlamento grup başkanları toplantısına Başbakan Angela Merkel'in de katılması bekleniyor. Buluşmanın başlıca gündem maddesini mülteci ve göç politikaları oluşturuyor.

DW, dpa/AG, HS

© Deutsche Welle Türkçe

 

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