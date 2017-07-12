 Lula Da Silva için kader günü | DÜNYA | DW | 04.04.2018
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DÜNYA

Lula Da Silva için kader günü

Brezilya'da Yüksek Mahkeme bugün eski Devlet Başkanı Lula de Silva'nın cezaevine girip girmeyeceğine karar verecek. Karar öncesi Lula Da Silva'nın taraftarları ve karşıtları sokaklara döküldü.

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Adı yolsuzluk skandalına karışan Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula Da Silva'nın taraftarlarıyla karşıtları ülkenin farklı şehirlerinde düzenlenen gösterilere katıldı. Gösteriler Lula'nın mahkûm edilmesine yol açabilecek mahkeme kararının açıklanmasına kısa süre kala düzenlendi. Göstericiler Brezilya'nın 23 eyaletiyle Rio de Janeiro, Sao Paulo ve başkent Brezilya'daki meydanları doldurdu.

Brezilya Yüksek Mahkemesi yolsuzluk suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan eski devlet başkanının cezaevine girip girmeyeceğini bugün karara bağlaması bekleniyor. Soldaki İşçi Partisi'nin eski lideri 72 yaşındaki Lula Da Silva henüz kesinleşmemiş olan mahkûmiyet kararını temyiz imkânlarını sonuna kadar kullanana kadar serbest kalabilmeyi talep ediyor.

Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula da Silva

Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula da Silva

Brezilya Petrobras skandalıyla çalkalanıyor

Da Silva ikinci mahkeme aşamasında lüks villasının tadilat masrafının kamuya ait petrolcülük şirketi Petrobras tarafından üstlenilmesine izin vermekten suçlu bulunmuştu. Yüksek Mahkeme'nin erteleme başvurusunu reddetmesi durumunda Lula Da Silva'nın hapsedilmesi için mahkeme emri çıkartılabilecek.

Lula Da Silva ekim ayındaki devlet başkanlığı seçiminde yeniden aday olmak istediğini açıklamıştı. 2003 – 2010 yılları arasında bu görevde bulunan Lula anketlere göre yüzde 36'lık oy oranıyla rakiplerinin önünde gidiyor. Mahkumiyet kararının kesinleşmesi durumunda mahkeme Lula Da Silva'nın adaylığını iptal edebilecek. Yıllardır Brezilya kamuoyunu meşgul eden yolsuz skandalında inşaatçılık şirketleri Petrobras'tan ihale alabilmek için siyasetçi ve yöneticilere rüşvet ödemişti.

DW, dpa/AG, HS

Deutsche Welle Türkçe

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