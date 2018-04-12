 Londra: Rus istihbaratı Skripalleri beş yıldır izliyordu | AVRUPA | DW | 13.04.2018
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AVRUPA

Londra: Rus istihbaratı Skripalleri beş yıldır izliyordu

İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı, NATO Genel Sekreteri'ne yazdığı mektupta Skripal ve kızının en az beş yıldır Rus istihbarat birimleri tarafından izlendiği iddia etti.

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Salisbury'de saldırı sonrasında incelemelere günlerce devam edildi

Eski çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulya'nın Mart ayı başında zehirlenmesinden "büyük ihtimalle” Moskova'nın sorumlu olduğunu savunan İngiltere, Rusya'ya yönelik suçlamalarını sürdürdü.

İngiliz hükümeti, Skripal ve kızının beş yıldan beri Rus askeri istihbarat birimleri tarafından izlendiğini iddia etti. İngiliz hükümetinin Ulusal Güvenlik Danışmanı Mark Sedwill, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e yazdığı mektupta "Edindiğimiz bilgilere göre Rus istihbaratının Skripallere olan ilgisi en az 2013 yılına kadar uzanıyor” ifadesini kullandı.

İngiliz hükümetinin internet sayfasında yer verilen mektupta, Yulya Skripal'in e-posta hesaplarının o dönemde Rus askeri istihbarat servisi GRU tarafından izlendiği belirtildi.

Rusya'nın "Skripallere yönelik bir saldırı düzenlemesi için gereken teknik araç, deneyim ve motife sahip olduğu” vurgulanan mektupta, "büyük ihtimalle” bu saldırıdan Rus devletinin sorumlu olduğu belirtildi ve bu saldırı için akla yakın başka bir açıklamanın bulunmadığı savunuldu.

Sovyetler Birliği'nin kimyasal silah programı

Sedwill'in mektubunda açık ve istihbarat kaynaklarından edinilen bilgilere göre, eski Sovyetler Birliği'nin 1980'lerde Volvograd'daki bir üste Noviçok adlı sinir gazı grubuna ait zehir geliştirdiğine dikkat çekildi ve Noviçok'ın kullanıldığı kimyasal silah programının kod adının FOLIANT olduğu kaydedildi.

Doppelagent Sergei Skripal und Tochter (picture-alliance/Globallookpress)

Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal

Mektupta, Rusya'nın 1993 yılında Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne dahil olmasının ardından az miktarda zehrin Rus ordusuna aktarılmış olması "ihtimalinin” bulunduğu ifade edildi. Bunun yanı sıra 2000 yılından sonra Rus ordu mensuplarının özellikle kapı kollarına uygulayarak bu silahı kullanmak konusunda eğitim aldığı belirtildi.

İngiliz yetkililer, Sergey Skripal'in evinin kapısının kolunda yoğun miktarda zehir tespit etmişti.

Rus Büyükelçi'den tepki

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Aleksander Yakovenko ise Ulusal Güvenlik Danışmanı Sedwill'in NATO Genel Sekreteri'ne yazdığı mektuba tepki gösterdi.

Yakovenko, Sergey Skripal ve Yulya Skripal'in beş yıldan beri Rus istihbarat birimleri tarafından izlendiği iddiasını "büyük bir sürpriz” olarak nitelendirdi. Yakovenko, Londra'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Eğer biri izleniyorsa, neden İngiliz istihbarat birimleri bu konuda hiç şikayette bulunmadı?” dedi.

AB Temsilcisi Moskova'ya geri döndü

Öte yandan Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya Temsilcisi Markus Ederer'in Moskova'ya dönerek görevine başladığı bildirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Federica Mogheri'nin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Ederer'in Perşembe günü Moskova'ya döndüğü belirtildi. AB, Skripal'e yönelik saldırıya tepki olarak, Ederer'i Brüksel'e çağırmıştı.

UK Salisbury Untersuchung Nervengasanschlag Skripal -PK Russischer Botschafter Alexander Vladimirovich Yakovenko (picture alliance/AP Photo/Y. Mok)

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Yakovenko

Skripallerin zehirlenmesi, Rusya ile İngiltere ve Londra ile dayanışma gösteren Batı ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı. Rusya çok sayıda Batılı diplomatı sınır dışı etmiş, Batı ülkeleri de Rus diplomatların ülkeyi terk etmelerini istemişti.

Skripal askeri istihbarat servisi için çalışıyordu

Rus askeri istihbarat teşkilatı GRU için çalışan Sergey Skripal, İngiliz gizli servisi MI6’e bilgi sattığı gerekçesiyle Rusya’da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 2010 yılında yapılan casus takası kapsamında İngiltere'ye taşınarak Salisbury’e yerleşmişti. Sergey Skripal ve kızı Yulya Skripal 4 Mart Pazar günü Salisbury’de bir bankta baygın halde bulunarak hastaneye kaldırılmışlardı. Yulya Skripal'in bu hafta başında hastaneden taburcu edilerek güvenli bir yere götürüldüğü açıklanmıştı. Hayati tehlikeyi atlatan Sergey Skripal'in ise hastanede tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

AFP,dpa,rtd /JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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