 Liderlere Rusya′daki Dünya Kupası′nı boykot çağrısı | DÜNYA | DW | 22.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Liderlere Rusya'daki Dünya Kupası'nı boykot çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, liderleri Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya'yı boykot ederek açılış törenine katılmamaya çağırdı. Örgütün gerekçesi ise Rusya'nın Suriye'deki savaşta oynadığı rol.

default

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Suriye'deki çatışmalarda oynadığı rol nedeniyle dünya liderlerini Rusya'yı boykot ederek, 2018 Dünya Kupası açılış törenine katılmamaya davet etti. Örgüt, bu yıl kupaya ev sahipliği yapacak olan Rusya'nın Suriye'de "kendi birliklerinin doğrudan neden olduğu şiddetin yanı sıra, müttefiklerinin benzer şiddet eylemlerinden de sorumlu olduğunu" belirterek, Rusya'dan bölgede sivilleri koruyacak önlemleri bir an önce hayata geçirmesini talep etti.

HRW İcra Direktörü Kenneth Roth, "Dünya liderleri, devlet başkanı Vladimir Putin'e izlediği politikayı değiştirmez ve Rusya ile Suriye birliklerinin bu ülkede neden olduğu vahşete bir son vermezse açılış gecesinde protokol tribününde onun yanındaki yerlerini almayacaklarının sinyalini vermeliler" diye konuştu.

Roth, Twitter'da paylaştığı mesajında ise Rusya'nın Suriye'deki sivil can kayıplarında rolü olduğu belirtildi. Roth "Spor vahşeti örtbas etmek için kullanılmamalı" dedi.  

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın bölgedeki en güçlü müttefiklerinden olan Rusya, sivillere kimyasal saldırı düzenlemekle suçlanan rejime verdiği destek nedeniyle Batılı ülkeler tarafından eleştiriliyor.

2018 Dünya Kupası karşılaşmaları Rusya'nın 11 şehrinde düzenlenecek. 14 Haziran'da başlayan turnuvanın açılışı, Moskova'nın Luzhniki Stadyumu'nda ev sahibi Rusya ile Suudi Arabistan'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyle yapılacak. 2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz'da sona erecek.  

dpa, AFP / SÖ, ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Russland Wladimir Putin & Baschar al-Assad in Sotschi

Soçi'de sürpriz Putin-Esad görüşmesi 17.05.2018

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi’de Suriye lideri Beşar Esad ile bir araya geldi. İki liderin Rusya'daki görüşmesinde Suriye’de siyasi çözüme yönelik adımları değerlendirdiği açıklandı.

Russland Wladimir Putin & Angela Merkel in Sotschi

Merkel ile görüşen Putin'den Avrupa ülkelerine çağrı 18.05.2018

Soçi'de Merkel ile görüşen Rusya lideri Putin, Avrupa ülkelerine Suriye'nin yeniden inşasına yardım etmeleri için çağrı yaptı. Putin, Avrupalıların bu sayede mültecilerin Suriye'ye dönmelerini sağlayabileceğini söyledi.

Syrien Interview Bashar al-Assad mit französischen Journalisten in Damaskus

Esad Trump'ı tutarsızlıkla suçladı 10.05.2018

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, ABD Başkanı Trump'ın tutarsız davrandığını söyledi. Esad, Trump için "Bugün söylediğinin yarın tam tersini yapıyor" dedi.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Liderlere Rusya'daki Dünya Kupası'nı boykot çağrısı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, liderleri Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya'yı boykot ederek açılış törenine katılmamaya çağırdı. Örgütün gerekçesi ise Rusya'nın Suriye'deki savaşta oynadığı rol. 

FOTO-GALERİ

default

Geçmişten bugüne Kraliyet gelinlikleri

Kraliyet ailesini takip edenler için en önemli detay düğünde nasıl bir gelinlik giyinileceği olmuştur. 