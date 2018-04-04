Liderlerden Suriye’nin bütünlüğü için kalıcı barış vurgusu

Ankara'da Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasında gerçekleştirilen Suriye konulu zirve sonrasında yapılan yazılı ortak basın açıklamasında Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılarak Suriye’nin egemenliğini zayıflatmayı amaçlayan gündemlere karşı durmaya devam edileceği ifade edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin Ankara'da gerçekleştirdiği Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi sonrası yapılan açıklamada, "(Liderler) Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğü ile komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılıklarını ifade etmişlerdir” denildi.

Liderler açıklamada, Suriye'de kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla yürüttükleri aktif işbirliğini sürdürme konusunda kararlılıklarını teyit etti.

Açıklamada, Suriyelilere ülkelerinin birliğini yeniden tesis etmelerinde destek verileceği belirtilirken, "Suriye halkının desteğini alacak bir anayasayla sonuçlanmak üzere, Suriye halkının özgür iradesi temelinde Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde yürütülecek kapsayıcı, özgür, adil ve şeffaf bir süreç ve katılmaya ehil tüm Suriyelilerin BM'nin uygun şekilde gözetimi altında oy kullanacağı serbest ve adil seçimler vasıtasıyla ihtilafa siyasi çözüm bulmalarında yardımcı olma gerekliliğini yinelemişlerdir" denildi.

Erdoğan: Önümüzdeki dönemde atılacak adımları belirledik

1 saat 40 dakika süren üçlü zirve sonrası üç lider ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda ilk açıklamayı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü zirvede "önümüzdeki döneme ışık tutacağına inandığımız istişareler gerçekleştirdik ve atılacak adımları belirledik” dedi.

Suriye’nin toprak bütünlüğünün temin edilmesi, yaşanan kanlı çatışmaların önüne geçilmesi ve ülkenin geleceğinin yeniden inşası konusunda anlayış birliği içerisinde olduklarını belirten Erdoğan, yaşanan krizin ve çatışmaların kaybedeninin Suriye halkı olduğunu söyledi.

Uluslararası toplumu Suriye'deki sorunun siyasi çözüme kavuşturulması gayretlerine destek olmaya çağıran Erdoğan, "Üçlü zirvede bütün arzumuz, gayretimiz bir an önce barışın egemen olduğu bir Suriye'yi yeniden inşa ve ihya edebilmek” diyerek konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin Menbiç de dahil olmak üzere Türkiye’nin terör örgütü oalrak gördüğü YPG kontrolündeki tüm bölgeleri "güvenli hale getirene kadar durmayacağını” ifade ederken, Tel Rıfat bölgesini Suriyeliler için yaşanabilir hale getirmek adına "Rus ve İranlı dostlarımızla çalışma yürütmeye hazırız” dedi.

Ruhani: Bölgenin haritası hiçbir şekilde değişmemeli

Ortak basın toplantısında Erdoğan'dan sonra konuşan İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Suriye’nin birliğinin herkes tarafından tanınmasını istiyoruz” dedi ve bölgenin haritasının hiçbir şekilde değişmemesi gerektiğini vurguladı.

Suriye halkının barışa kavuşma ile Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönme umutlarının geçmişe nazaran bugün daha fazla olduğunu belirten Ruhani, kendisini zirvede en mutlu eden unsurun üç ülkenin de "mazlum Suriye halkına yardım ve yaralıları kurtarma için mutabık kalması” olduğunu söyledi.

Suriye halkının bir an önce evine geri dönmesi için yardımcı olunması gerektiğini belirten Ruhani, Suriye'nin geleceğine karar verme hakkına sadece Suriye halkının sahip olduğunu ifade etti.

Putin: Sosyal ve ekonomik altyapıyı kalkındırıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Putin, ortak basın toplantısındaki konuşmasında üçlü zirvede Suriye'deki durumun temel yönlerini ele aldıklarını ve kalıcı bir normalleşmenin adımları ile ilgili görüş alışverişi yaparak önemli mutabakatlara eriştiklerini ifade etti.

Putin, üçlü zirvede terörle ilgili bilgi alışverişini arttırmaya karar verdiklerini belirtirken, görüşmelerin yapıcı bir hava içerisinde gerçekleştiğini aktardı.

Suriye’deki sosyal ve ekonomik altyapıyı kalkındırdıklarını açıklayan Putin, Rus şirketlerin bu konuyla ilgili projeler geliştirdiğini açıkladı. Putin aynı zamanda bütün devletleri Suriye'nin alt ve üst yapısına katkı sağlamaya çağırdı.

Tel Abyad'da sahra hastanesi kurulacak

Putin konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'de acil insani yardım konusunda teklifte bulunduğunu belirtti.

Konuyla ilgili bir soruya cevap veren Erdoğan ise Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rus ordusunun işbirliği içerisinde Tel Abyad'da bir sahra hastanesinin kurulmasını istediklerini belirtti. Doğu Guta’yı terk ederek Tel Abyad’a gelen yaralıların ilk müdahalelerinin bu hastenede yapılmasını hedeflediklerini belirten Erdoğan, bölgede aynı zamanda fırınlar kurarak ekmek ihtiyacını karşılamak istediklerini belirtti.

Bir başka teklifinin Türkiye ile Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak güvenli bölgede konut inşa edilmesi olduğunu ifade eden Erdoğan, Suriyelileri çadır ile konteynır kent koşullarından çıkartarak normal hayatlarına geri dönmelerini sağlamak istediklerini belirtti.

Üçüncü zirve Tahran'da

Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi, Kasım 2017'de Rusya’nın Soçi kentinde gerçekleştirilen ilk zirvenin ardından geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada üçüncü zirvenin Tahran'da gerçekleştirileceğini, ancak henüz tarihin belirlenmediğini aktardı.

DW,DHA/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe