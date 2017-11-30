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DÜNYA

Libya kıyılarında 100 kadar sığınmacı kayıp

Libya açıklarında denize açılan ve tekneleri batan 90 ilâ 100 kadar sığınmacının kayıp olduğu bildirildi. Teknedeki 17 kişi kurtarıldı, diğerlerinin akıbeti ise meçhul.

Flüchtlingen im Mittelmeer (picture-alliance/dpa/A. Surinyach/AP)

Libya Deniz Kuvvetleri, ülkenin liman kenti Homs açıklarında bir sığınmacı teknesinin battığını duyurdu. Denizde teknenin parçalarına tutunarak hayatta kalmaya çalışan ve aralarında kadınların da bulunduğu 17 kişinin kurtarıldığını açıklayan askeri yetkililer, teknede 100'den fazla sığınmacının bulunduğunu tahmin ettiklerini, 90 ilâ 100 kadar sığınmacının akıbetinin ne olduğunun ise bilinmediğini belirttiler.

Trablusgarp'ın batısındaki liman şehri Zaviye önlerinde batan başka bir teknede ise aralarında 17 çocuğun da bulunduğu farklı Afrika ülkelerinden 267 sığınmacının Libya Deniz Kuvvetleri tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Yardım kuruluşları geçen hafta sonunda Libya açıklarında 10 sığınmacının yaşamını yitirdiğini, onlarcasının ise kayıp olduğunu duyurmuştu.

Libya'nın eski Devlet Başkanı Muhammer Kaddafi'nin 2011 yılındaki Yasemin Devrimi sırasında iktidardan düşürülmesinden sonraki dönemde Libya Afrikalıların Avrupa'ya geçmek için kullandıkları en önemli transit ülkelerden biri haline geldi.  

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) geçen yıl itibarıyla Akdeniz'i geçmek isterken hayatını kaybeden sığınmacıların sayısını 3 bin 116 olarak açıklamıştı. Bunların 2 bin 833'ünün Libya'dan denize açıldığı saptanmıştı.

Afp/ÇA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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