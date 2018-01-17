 Libya açıklarında mülteci teknesi battı | DÜNYA | DW | 02.02.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Libya açıklarında mülteci teknesi battı

Akdeniz üzeriden Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacıları taşıyan teknenin batması sonucu en az 90 kişi denizde kayboldu.

Libyen (Symbolbild) afrikanische Migranten auf Rettungsboot (picture-alliance/AP Photo/S. Palacios)

Akdeniz'de Libya açıklarında kaçak mültecileri taşıyan bir teknenin batması sonucu denizde kaybolan en az 90 kişinin öldüğünden endişe ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre Cuma günü yaşanan olayda teknedekilerin çoğunun Pakistan uyruklu olduğu belirtildi.

Uluslararası Göç Örgütü sözcüsü Olivia Headon şimdiye kadar 10 kişinin cesedinin Libya'nın Zuvre kenti kıyılarına vurduğunu bildirdi. Bunlardan sekizi Pakistanlı, ikisi Libyalı. Batan tekneden iki kişi yüzerek karaya ulaşmayı başardı, bir kişi ise balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Akdeniz üzerinden kaçak yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışanlar arasında son zamanlarda Pakistanlıların sayısınında artış var. Örgütün verilerine göre Ocak ayında 6 bin 624 mülteci Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaştı. Bunların üçte ikisinin ayak bastığı yer İtalya oldu.

Geçen ay bu tehlikeli yolculukta hayatını kaybedenlerin sayısı ise 250. Bir diğer güzergah olan Türkiye-Yunanistan arasında ise bu yıl şu ana kadar can kaybı yaşanmazken binden fazla sığınmacı bu yolu kullanarak Avrupa'ya ulaştı.

2011 yılından beri süren iç savaş nedeniyle güvenlik ve istikrarın sağlanamadığı Libya, insan kaçakçılarının ana üssü konumunda. İtalya'nın yoğun baskısı sonucu Avrupa Birliği, geçen yıl sığınmacı akınıyla mücadele edilmesi için Libya Sahil Güvenlik teşkilatıyla işbirliğine başlamıştı.

AP,AFP/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da mültecilerin aile birleşimi Ağustos'a kaldı

Alman parlamentosu, geçici koruma statüsündeki mültecilerin aile birleşimine Ağustos ayına kadar izin vermeme kararı aldı. 1 Ağustos'tan itibaren ise ayda en fazla bin aile ferdinin Almanya'ya gelmesine izin verilecek. (01.02.2018)  

Libya kıyılarında 100 kadar sığınmacı kayıp

Libya açıklarında denize açılan ve tekneleri batan 90 ilâ 100 kadar sığınmacının kayıp olduğu bildirildi. Teknedeki 17 kişi kurtarıldı, diğerlerinin akıbeti ise meçhul. (10.01.2018)  

Benzer içerik

Spanien | NGO Proactiva Open Arms

Akdeniz'de bin 400 mülteci kurtarıldı 17.01.2018

Akdeniz'de boğulma tehlikesi geçiren bin 400 mülteci kurtarıldı. Kurtarma operasyonuna İtalyan sahil güvenlik güçleri ve AB misyonuna bağlı birlikler destek verdi.

Flüchtlingen im Mittelmeer

Libya kıyılarında 100 kadar sığınmacı kayıp 10.01.2018

Libya açıklarında denize açılan ve tekneleri batan 90 ilâ 100 kadar sığınmacının kayıp olduğu bildirildi. Teknedeki 17 kişi kurtarıldı, diğerlerinin akıbeti ise meçhul.

Spanien | NGO Proactiva Open Arms

2017'de sığınmacıların yeni rotası İspanya oldu 29.12.2017

2017'de İspanya'ya deniz yoluyla giden sığınmacı sayısı bir önceki yıla göre 3 katı artış gösterdi. Yunanistan ve İtalya'ya giden sığınmacıların sayısında ise düşüş var.

TÜRKİYE

default

Erdoğan: Afrin'de 800 terörist öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin operasyonuyla ilgili açıklamasında, "Teröristlerden 800 tanenin işi bitti... Bizim de gerek Mehmetçiklerimizden, gerek sivil, gerekse ÖSO'dan 20 civarında, 25 kadar şehidimiz var" dedi. 

FOTO-GALERİ

default

Yemen: Çöplüğün içinde hayatta kalmak

Köylerini saldırılardan ötürü terk eden Ruzaik ailesi şimdi bir çöplükte yaşıyor. 