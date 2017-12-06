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DÜNYA

Liberya'da devlet başkanlığı seçimi yapılıyor

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da ikinci tur devlet başkanlığı seçimi yapılıyor. Eski milli futbolcu George Weah, ilk turun galibi olmuştu.

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George Weah ilk turda en fazla oy alan aday olmuştu

Liberya'daki ikinci tur devlet başkanlığı seçiminde eski milli futbolcu George Weah, favori aday olarak öne çıkıyor. Weah 10 Ekim'deki birinci tur oylamada yüzde 44,4'lük oy oranıyla başkan yardımcısı Joseph Boakai'yi (Yüzde 33,1) açık farkla geride bırakmıştı.

Görevdeki Devlet Başkanı Ellen Johnson Sirleaf ikinci dönemi tamamladığı için seçime katılamıyor. Liberya'da 2 milyon 200 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Sonucun birkaç gün içerisinde kesinleşmesi bekleniyor.

İlk tur oylama sonuçlarına rağmen başkan yardımcısı Joseph Boakai'nin sürpriz yapabileceği belirtiliyor. 72 yaşındaki Boakai'yi öncelikle, Weah'ın seçilmesi durumunda iç savaştan sorumlu olan 'yerel diktatörlerin' yeniden iktidara ortak olmasından endişe eden ve Liberya'daki barışın güvence altına alınmasını isteyen kadın seçmenler destekliyor.

Vizepräsident Joseph Nyuma in Monrovia Liberia (Reuters/T. Gouegnon)

Weah'in rakibi Joseph Boakai

Başkent Monrovia'nın fakir semtlerinden birinde doğup dünyaca ünlü bir futbol yıldızına dönüşen George Weah, seçildiği takdirde tutuklu eski diktatör Charles Taylor'ın eşi Jewel Taylor'ı başkan yardımcı yapacağını açıklamıştı.

İç savaş ve salgınların pençesindeki ülke

Bu seçimle Liberya'da on yıllardır ilk kez iktidar barışçı yoldan el değiştirmiş olacak.

İkinci tur oylama bir adayın ilk oylama sonucuna itiraz etmesi nedeniyle ertelenmiş, Liberya Anayasa Mahkemesi usulsüzlük iddialarına rağmen ikinci tura geçilmesine karar vermişti. Batı Afrika Ekonomik Topluluğu ve Afrika Birliği Teşkilatı Liberya'daki ilk tur başkanlık seçiminin 'inandırıcı' ve 'şeffaf' bir ortamda yapıldığını açıklamıştı.
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Siyasete atılan sporcular

Liberya 1989 – 2003 yılları arasında Afrika tarihinin en kanlı iç savaşlarından birine sahne olmuştu. 2014 yılında patlak veren ve üç yıl süren Ebola salgını, hükümetin de payı olduğu öne sürülen ekonomik durgunluğun derinleşmesine yol açmıştı. Liberya dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alıyor.

DW,afp,dpa/AG,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Siyasete atılan sporcular  

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