Levent Gültekin adaylığını açıkladı: Bu erken seçim değil gasptır

Gazeteci Levent Gültekin, sosyal medya üzerinden paylaştığı video ile cumhurbaşkanlığı koltuğuna aday olduğunu açıkladı. Gültekin, "Bu bir seçim değil, bu bir gasptır" sözleriyle erken seçim kararını eleştirdi.

Gültekin, 24 Haziran 2018 tarihine çekilen cuhmurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin, "İktidarın ben seçimi dün yaptım, benden başka kimse bu ülkeyi yönetemez" demesi anlamına geldiğini ifade etti.

Bunun kabul edilemez olduğunu savunan gazeteci Gültekin, tüm vatandaşların seçme, seçilme ve özgürce yaşama hakkı olduğunu vurguladı. Gültekin, adaylığını da "Bu bir makam meselesi değil, bu bir sorumluluk alma meselesidir" sözleriyle gerekçelendirdi.

"Bir kişiye Türkiye senden büyüktür deme meselesi"

Gültekin, adaylığının ülkeyi bir kişinin iki dudağı arasına bırakmamak olduğunu belirtirken, bunun "Bir kişiye Türkiye senden daha büyüktür deme meselesi" olduğunu ifade etti.

Vatandaşlardan destek beklediğini ifade eden Gültekin, "El ele verirsek kazanacağız" dedi.

Anayasa değişikliğine göre, Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, son genel seçimlerde toplam oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5’ini alan siyasi partiler aday gösterebilecek. Ayrıca en az 100 bin seçmenden imza toplayan kişiler de Cumhurbaşkanlığına aday olabilecek.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin 3 Kasım 2019 tarihinde yapılması öngörülüyordu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Türkiye beklemeye dayanamaz" diyerek erken seçim çağrısı yapması üzerine Çarşamba günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağını açıklamıştı.

DW,GA/BÖ

© Deutsche Welle Türkçe