 Lavrov′dan Şam ve Ankara′ya diyalog çağrısı | DÜNYA | DW | 20.02.2018
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DÜNYA

Lavrov'dan Şam ve Ankara'ya diyalog çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afrin'deki durumun "Şam ve Ankara arasında doğrudan diyalogla çözülebileceğini" söyledi.

Russland Sergej Lawrow in Moskau (Getty Images/AFP/N. Kolesnikova)

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Suriyeli Kürt temsilci, Rusya'nın YPG ile Şam yönetimi arasında yapılan anlaşmaya engel olarak Esad yanlısı güçlerin Afrin'e girmesine izin vermediğini söyledi.

Türkiye'nin "Zeytin Dalı" harekatı bundan tam bir ay önce başladı. Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği iddialarından ötürü son dönemde bölgede tansiyon daha da yükseldi. İşte Afrin operasyonunun ilk ayının bilançosu: (20.02.2018)

Türkiye'nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gelecek günlerde "Afrin'i kuşatacaklarını" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" söyledi. (20.02.2018)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Afrin operasyonu ve Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus Interfax haber ajansının aktardığına göre Lavrov, salı günü Moskova'da Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Lavrov, Afrin'deki durumun "Şam ve Ankara arasında doğrudan diyalogla çözülebileceğini" söyledi. Lavrov, "Türkiye'nin güvenlik çıkarları Şam'la doğrudan diyalog yoluyla tamamen korunabilir" şeklinde konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü telefonda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Afrin'deki gelişmeleri görüşmüştü. Putin-Erdoğan görüşmesinde iki liderin terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılıklarını teyit ettikleri bildirilirken, Rus ajansı TASS "Rus-Türk işbirliğindeki olumlu trende" vurgu yapmıştı. Öte yandan görüşmede, Erdoğan'ın Putin'e rejim güçlerinin Afrin'e girmesinin "sonuçları olacağını" aktardığı belirtilmişti. 

Erdoğan, salı günü yaptığı açıklamada "Afrin'i gelecek günlerde kuşatacaklarını" ve böylece "şehre gelen yardımların önünün kesileceğini" söyledi.

DW,rtr/BÜ,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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