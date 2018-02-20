Lavrov′dan Şam ve Ankara′ya diyalog çağrısı | DÜNYA | DW | 20.02.2018

Türkiye'nin "Zeytin Dalı" harekatı bundan tam bir ay önce başladı. Esad yanlısı güçlerin Afrin'e gireceği iddialarından ötürü son dönemde bölgede tansiyon daha da yükseldi. İşte Afrin operasyonunun ilk ayının bilançosu: (20.02.2018)