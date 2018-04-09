Lavrov: Türkiye Afrin’in kontrolünü Suriye hükümetine devretsin

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın Türkiye'den beklentisinin Afrin'nin kontrolünü Suriye hükümetine devretmesi olduğunu söyledi.

Lavrov, Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Türkiye’nin Afrin operasyonuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "hiçbir zaman Türkiye'nin Afrin’i işgal etmek istediğini söylemediğini" belirten Lavrov, Türkiye'nin başlıca hedeflerine ulaştığını dile getirdiği bu dönemde "Afrin'deki durumun normale dönmesinin en basit yolunun bu topraklardaki kontrolün Suriye hükümetine geri verilmesi olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Ruhani de 'Türkiye Afrin'den çekilsin' demişti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin 4 Nisan Çarşamba günü Ankara’da yaptığı Suriye zirvesinde de, Ruhani'nin "Türk askerinin Afrin'den çekilmesi ve Afrin'in Suriye ordusuna bırakılmasını" dile getirdiği şeklindeki haberler İran basınına yansımıştı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin (soldan sağa)

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, zirveden bir gün sonra düzenlenen basın toplantısında Ruhani’nin bunu dile getirdiğini doğrulayarak, "Ama bizim bu konudaki pozisyonumuz son derece net. Türkiye'nin güvenlik öncelikleri çerçevesinde Afrin bölgesinin yerel unsurlarla birlikte güvenliğinin sağlanması öncelikli hedefimiz. Biz bunu daha önce de ifade ettik. Aynı Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yaptığımız gibi. Biz bir tehditten kurtulup bir başka tehditle karşı karşıya kalmak istemiyoruz orada" yanıtını vererek "Dolayısıyla bizim önceliklerimiz çerçevesinde, Afrin'deki mevcudiyetimiz şu anda devam edecek ki o sınır bölgesinde ve Afrin içinde güvenlik ve asayiş bütünüyle sağlanana kadar" demişti.

DW,DHA,AP/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe