Lavrov: Rusya, Türkiye ve İran Esad yönetimine yardım etmeli

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Cumartesi günü Suriye krizinin çözümü için Moskova'da bir araya geldi. Bakanlar, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması yönünde hem fikir olduklarını açıkladı.

Rus haber ajansı İnterfax’a konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey "üç ülkenin de Suriye'nin üniter bir devlet olarak kalmasından yana olduklarını" ifade etti. Lavrov üç ülkenin, Suriye yönetiminin ülkeyi teröristlerden arındırmasına yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, İranlı ve Türk mevkidaşlarıyla Suriye'deki durumu düzeltmek üzere atılacak bir takım adımlar üzerinde uzlaştıklarını belirtirken, bu adımlara ilişkinse ayrıntı vermedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

Üçlü zirveden önce bakanlar ikili görüşmeler de yaptı. Lavrov, mevkidaşı Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki buluşmasının iki ülke ilişkilerinin iyileştirilmesi açısından büyük bir anlamı olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu'ndan YPG uyarısı

Çavuşoğlu da, Türkiye ile Rusya arasındaki güven atmosferinin geliştiğine dikkat çekerek, iki ülkenin Suriye krizinin çözümünde "ciddi bir ilerleme" sağladıklarını belirtti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu artık önemli olanın nasıl adımlar atılacağını kararlaştırmak olduğunu ifade etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı açıklamasında ayrıca Suriye’deki siyasi sürecin meşruluğunu sağlayabilmek için Birleşmiş Milletler ile ortak hareket etmenin de önemli olduğunu ifade etti. Türkiye'nin Suriye’deki harekatına da değinen Çavuşoğlu, Menbiç'deki YPG güçlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı olduğu kadar Türkiye için de bir tehdit olduğuna dikkat çekti.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de üç ülkenin Suriye’ye yönelik çalışmalarının, IŞİD’e karşı zafer kazanılmasını sağladığını vurguladı.

Üç bakan son olarak Astana'da bir araya gelmişti

Son buluşma Astana'da yapılmıştı

Mevlüt Çavuşoğlu, Sergey Lavrov ve Cevad Zarif son olarak 16 Mart 2018 tarihinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da buluştu. Görüşmede, Suriye yönetimine bağlı güçlerin kuşatması altındaki Doğu Guta'daki durum ile Türkiye'nin Afrin operasyonu masaya yatırılmıştı. Doğu Guta'da kontrolün tamamen Suriye yönetimine geçmesinin ardından üç bakan ilk kez bir araya geldi.

Suriye'de barışın sağlanması için Astana sürecini başlatan Türkiye, Rusya ve İran Doğu Guta'daki Duma'da kimyasal silahla saldırı düzenlendiği iddiaları sonrasında görüş ayrılığı yaşamıştı.

Duma'da kimyasal silahla düzenlendiği iddia edilen saldırıdan Esad yönetimini sorumlu tutan ABD, Fransa ve İngiltere'nin Suriye'ye yönelik hava saldırısına Türkiye destek vermişti. Rusya ve İran ise Duma ile ilgili iddialarda müttefikleri Esad rejimine destek vermişti.

rtr,dpa,AFP/HT,GA,GY

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