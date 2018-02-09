 Lavrov: ABD Suriye’de devlet benzeri yapı kurmak istiyor | DÜNYA | DW | 13.02.2018
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DÜNYA

Lavrov: ABD Suriye’de devlet benzeri yapı kurmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Suriye’nin doğusunu kontrol etmeye çalıştığını belirtti. Lavrov, Washington'ın Türkiye'nin Kürtler konusundaki kaygılarını göz ardı ederek akılsızca davrandığını söyledi.

Russland Syrien Gespräche in Sotschi Rede Außenminister Lawrow (Reuters/S. Karpukhin)

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye politikasını eleştirerek Washington yönetimini Suriye'de devlet benzeri bir yapı oluşturmaya ve ülkenin doğusunu kontrol etmeye çalışmakla suçladı.

ABD'nin Suriye'de "tehlikeli tek taraflı adımlar” attığını belirten Lavrov, "O adımlar, Suriye toprağının büyük bir kısmında, Fırat Nehri’nin doğu yakasından Irak sınırına kadar olan alanda devlet benzeri bir yapı oluşturma çabalarının artan bir şekilde bir parçası olarak duruyor” dedi.

ABD'nin ülkede Suriye hükümetinden ayrı güç yapılarının oluşmasını desteklediğini ifade eden Lavrov, bu desteğin Suriye'nin toprak bütünlüğünü yıkıma uğrattığını söyledi. Lavrov, bu konudaki endişelerini ABD'ye ilettiklerini de aktardı.

Lavrov: Türkiye'yi göz ardı etmek akılsızcaydı

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre Lavrov, ABD'nin Türkiye'nin Afrin ile ilgili kaygılarını göz ardı ederek akılsızca davrandığını da belirtti.

Lavrov, "Türkiye'nin Kürt milis birimlerine yaklaşımını hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin duruşu farklı şekillerde değerlendirilebilir ancak bu yaklaşım bir gerçek. Bu duruşu tamamen göz ardı ederek hareket etmek akılsızca. Bu akılsızlığın sonuçlarını Afrin bölgesinde de görüyoruz” diye konuştu.

Türkiye, 20 Ocak'ta PKK'nin Suriye’deki kolu olarak değerlendirdiği YPG’ye karşı  Afrin'e "Zeytin Dalı Harekatı"nı başlatmıştı.

Lavrov, Rusya’nın en başından beri Kürtlerin Suriye’deki siyasi çözüm süreçlerine katılmasından yana olduğunu belirterek, Kürtlerin Suriye toplumunun ayrılmaz bir parçası olduğunu da sözlerine ekledi.

AP/DÇÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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