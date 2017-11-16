 Lübnan′da dokuz yıl sonra genel seçim | DÜNYA | DW | 06.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

Lübnan'da dokuz yıl sonra genel seçim

Ülkede 2009 yılından beri ilk kez düzenlenen seçimlerde Lübnanlılar oy kullanmaya başladı. Çıkacak sonuçlara göre Başbakan Hariri ve Hizbullah'ın "milli birlik" hükümetini sürdürmesi bekleniyor.

Libanon - Vor der Parlamentswahl (Reuters/M. Azakir)

Lübnan halkı son dokuz yıldır ilk kez düzenlenen genel seçimlerde oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 3,6 milyon seçmen, TSİ 07:00'den itibaren 15 seçim bölgesinde açılan sandıklarda oy veriyor.

Ekonomik darboğaz, siyasi istikrarsızlık ve Suriye'de yedi yıldır devam eden iç savaştan kaçan yaklaşık bir milyondan fazla mülteciyi barındırması dolayısıyla altyapıda yetersizlik yaşayan Akdeniz ülkesinde mecliste Hristiyan ve Müslüman gruplar eşit oranda temsil ediliyor.

Önerdiğimiz linkler

Lübnan’da zorlu koşullar altında yaşayan Suriyeli mülteciler, şimdi de seçim malzemesi olarak kullanılıyor. Bazı Lübnanlı politikacılar, ülkede Suriyeliler aleyhine esen rüzgârı oya çevirmeye çalışıyor. (04.05.2018)

BM, Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin sayısının son üç yılda ilk kez bir milyonun altına indiğini açıkladı. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerin büyük bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. (27.12.2017)

Suudi Arabistan’dayken görevi bıraktığını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri ülkesine geri döndü. DW’den Rainer Sollich, Hariri'nin istifasını askıya alma kararına rağmen krizin sona ermediği görüşünde. (23.11.2017)

Lübnan’ın yapılan genel seçimlerin ikinci aşamasında Suriye yanlısı Hizbullah ve Emel Hareketi, ülkenin güneyinde zaferini ilan etti ve parlemontada bu bölge için ayrılan 23 sandalyenin tamamını kazandı. Hizbullah, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, İsrail ve ABD’ye karşı mücadelesinin süreceğini bildirdi… (06.06.2005)

Geçmişteki seçimlere kıyasla bu sefer bir günde gerçekleştirilen oy verme işleminde ayrıca yeni seçim yasası uyarınca nispi temsil prensibi ilk kez uygulanıyor. Buna göre seçmenler, her seçim bölgesinde aday listelerinin yanı sıra, tercih ettikleri adayları da ayrıca seçiyor. Bu sayede önceki seçimlere kıyasla kazanan listenin seçim bölgesindeki tüm sandalyeleri kazanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Lübnan meclisindeki 128 sandalye için 586 aday yarışırken, 86 kadın bugünkü seçimlerle birlikte mecliste yer almayı umuyor.

Karmaşık siyasi sistem

Lübnan nüfusunun yaklaşık yüzde 54'ünü Müslümanlar oluştururken, İslam inancına sahip bu kitlenin de yarısını Sünniler ve diğer yarısını Şiiler oluşturuyor. Ülkenin yaklaşık yüzde 40'ı Hristiyan ve yüzde 5 kadarı da Dürzilerden oluşuyor.

Ülkenin siyasi sistemi de bu demografik paylaşıma göre tasarlanmış durumda. Buna göre cumhurbaşkanının her zaman Maruni Hristiyanlar arasından seçilmesi gerekirken, başbakanın Sünni, meclis sözcüsün ise Şii olması şart koşuluyor.

Seçim çekişmesinin Sünnileri temsil eden Başbakan Saad Hariri ve büyük ölçüde Şiilerin destek verdiği Hizbullah arasında geçmesi bekleniyor. Ancak seçimleri herhangi bir grubun mutlak bir şekilde kazanması beklenmezken, çıkacak sonuca göre Hariri'nin Hizbullah'ı da içeren "milli birlik” hükümetini sürdürmesi tahmin ediliyor.

Seçmenler ayrıca ikamet ettikleri yerlerde değil, aile büyüklerinin kütüklerinin olduğu yerlerde oy kullanabiliyor. Bundan dolayı birçok seçmen oy kullanmak üzere başkent Beyrut'tan ülkedeki çeşitli köy ve mezralara hareket etti.

Güvenlik meselesi

Seçim öncesinde bir takım küçük çaplı şiddet olayları yaşansa da, ülkede genel olarak sükûnet hâkim. Buna rağmen özellikle Beyrut'ta olmak üzere birçok noktada güvenlik önlemleri arttırılmış durumda.

Avrupa Birliği'nden de dâhil olmak üzere birçok uluslararası gözlemci oy verme işlemini takip ediyor. Normal şartlarda 2013 yılında gerçekleştirilmiş olması gereken seçimler Suriye'de devam eden iç savaşın yarattığı güvenlik zafiyeti ve seçim sistemindeki eksiklikler dolaysıyla meclis kararıyla birkaç defa ertelenmişti.

AP,rtr,dpa/ÇÖ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Frankreich Emmanuel Macron & Saad Hariri in Paris

Saad Hariri Paris'in davetini kabul etti 16.11.2017

Bir süre önce sürpriz bir şekilde istifasını açıklayan Lübnan Başbakanı Saad Hariri'nin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un davetini kabul ettiği ve önümüzdeki günlerde Paris'e gideceği açıklandı.

Libanon Beirut - Saad Hariri bei Pressekonferenz

Lübnan Başbakanı istifa etti 04.11.2017

Lübnan Başbakanı Saad Hariri kendisine karşı bir suikast hazırlandığını belirterek bir yıllık görev süresi dolmadan istifa etti.

Saudi Arabien Ex-Premier Hariri kündigt Rückkehr in den Libanon an

Hariri: Birkaç gün içerisinde Lübnan'a döneceğim 13.11.2017

Lübnan Başbakanı Saad Hariri sürpriz istifasının ardından ilk kez kamuoyuna açıklamalarda bulundu. Suudi Arabistan'da zorla tutulduğu iddialarını reddeden Hariri, birkaç gün içerisinde ülkesine geri döneceğini açıkladı.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Anti-Putin-Demonstration in Moskau - Nawalny Festnahme (picture-alliance/AP Photo)

Rus muhalif siyasetçi Navalni gözaltına alındı

Rusya’da düzenlenen Putin karşıtı gösterilerde muhalif politikacı Navalni’nin gözaltına alındığı belirtildi. Ülkenin çeşitli kentlerinde düzenlenen eylemlerde gözaltına alınanların sayısının bini aştığı kaydedildi. 

FOTO-GALERİ

white and green asparagus (picture-alliance/dpa/R. Hirschberger )

Almanların kuşkonmaz aşkı

Yetiştirmesi zahmet isteyen ve bu yiyecek eskiden çok pahalı olduğu için soylular tarafından tüketiliyordu. 