Löw’den Özil ve Gündoğan’a destek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdikleri fotoğraf nedeniyle eleştirilen milli futbolcular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a Alman Milli Takım yönetimi tam destek veriyor. Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw Der Spiegel'e yaptığı açıklamada, Türkiye kökenli her iki futbolcuyu da uzun zamandır tanıdığını belirterek, Almanya'ya ait değerleri tamamen benimsediklerini vurguladı. "Bu benim için çok önemli" diyen Löw, "Her iki oyuncu da Almanya'ya gerçekten iyi uyum sağlamış durumda. Bunun güvencesini verebilirim" şeklinde konuştu.

Alman Milli Takımı'nda forma giyen Mesut Özil ve İlkay Gündoğan Mayıs ayının ortasında Londra'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişler ve birlikte fotoğraf çektirmişlerdi. İki futbolcunun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf Almanya'da tepkiyle karşılanmış, Özil ve Gündoğan'ın milli takımından çıkartılmasını talep edenler olmuştu. Dünya Kupası hazırlık maçlarında da Özil ve Gündoğan'a taraftarın tepkisi sürmüş, iki futbolcu ıslıklarla protesto edilmişti.

DFB: Sorular Dünya Kupası sonrasında yanıtlanmalı

Alman Futbol Federasyonu (DFB) yönetimi ise Özil ve Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafa ilişkin yanıt bekleyen sorulara Dünya Kupası sonrasında açıklık getirilmesinden yana bir tutum izliyor. DFB Başkan Yardımcısı Rainer Koch, "İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in çektirdiği fotoğrafa ilişkin ortaya çıkan soruların Dünya Kupası sonrasında sorulacağını" söyledi. Koch, Rusya'nın başkenti Moskova'da yaptığı açıklamada, "bu soruların yanıtlanmayı hak ettiğini" de sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özil ve Gündoğan ile birlikte Cenk Tosun'u Londra'da kabul etmişti

Koch, DFB Başkanı Rainer Grindel ile birlikte Moskova'da Alman taraftarları ziyaretleri sırasında da Özil ve Gündoğan'ın çektirdiği fotoğrafın gündeme geldiğini belirterek, bunun Almanya'daki bir çok insan için duygusal bir mesele olduğuna işaret etti.

Almanya, Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Pazar günü Meksika ile karşılacak. DFB Başkanı Rainer Grindel de, "Genel olarak şunu söyleyebilirim, taraftarlarımız Pazar günü için sadece spora odaklanmış durumda ve istisnasız bir şekilde takıma destek veriyorlar" dedi. Grindel, iki futbolcunun sahada ıslıklarla protesto edilmesinin ise "temelde derin" bir mesele olduğunu belirterek, bunun toplumdaki durum ile bağlantılı olduğuna işaret etti. Grindel, "Almanya'da iç politikaya ilişkin güncel olayların, siyasetin ve halkın uyum konusunda daha açık bir tavır beklediğini gösterdiğini" söyledi.

Gündoğan'ın aracının camları kırıldı

Öte yandan, İlkay Gündoğan'ın aracının camının kırıldığı ancak hiçbir şey çalınmadığı ortaya çıktı. Bild gazetesinin haberine göre, 7 Haziran gecesi meydana gelen olayın ardından, Gündoğan'ın Köln Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğu belirtildi. Bild gazetesinin haberine göre, siyasi motiflerle bir işlenmiş bir suç olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Olayın, Alman Milli Takımı'nın hazırlık kampı yaptığı İtalya'nın Güney Tirol bölgesinden döndüğü 7 Haziran gecesi Köln'de meydana geldiği belirtildi.

SID,dpa/JD,EC

© Deutsche Welle Türkçe