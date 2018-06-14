 Löw: Meksika yenilgisinden ders almalıyız | SPOR | DW | 18.06.2018

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SPOR

Löw: Meksika yenilgisinden ders almalıyız

Alman futbol milli takımı teknik direktörü Löw Meksika karşılaşmasındaki hataları değerlendirdi. Joachim Löw İsveç'i yeneceklerinden ve tur atlayacaklarından şüphesi olmadığını söyledi.

Fußball WM 2018 Gruppe F Deutschland - Mexiko Joachim Löw (Reuters/C. Recine)

Alman futbol milli takımının Dünya Kupası'na 36 yıllık bir aradan sonra ilk kez yenilgiyle başlaması futbolseverlerde şok etkisi yarattı. Milli takım teknik direktörü Joachim Löw Meksika mağlubiyetinden ders almaları gerektiğini, ancak radikal değişiklik düşünmediğini ve son dünya şampiyonunun kupaya ilk rauntta veda etmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.

Final turnuvasının ilk maçında yenilmeye alışık olmadıkları için büyük hayal kırıklığına uğradıklarını belirten Joachim Löw Alman on birinin ilk yarıdaki bozuk oyunuyla ilgili olarak şunları söyledi: "İlk 45 dakikada kötü oynadık. Alışılmış paslaşmalarımızı gösteremedik. Hücum sırasında çok top kaptırdığımız için Meksikalılar boş alanlardan yararlanabildiler. İkinci yarıda baskıyı arttırabildik.”

Turnuva takımı olduğu için Almanya'nın bu yenilgiyi hazmedebilecek çapta olduğunu belirten milli takım teknik direktörü Löw yeniden şahlanacaklarını ve hayati önemdeki İsveç karşılaşmasını mutlaka kazanmaları gerektiğini söyledi. Joachim Löw millilerden bazılarının formda görünmediğini belirten bir basın mensubuna, ilk yarıda alışık oldukları dinamik futbolu gösteremediklerini ancak ikinci yarıda oyuncularının yorgun düştüğü kanaatinde olmadığını söyledi. Löw kazanma azmiyle oynadıklarını, Almanya'nın bütün hatlarıyla hücum futbolu oynamasının Meksika'ya kontra atak fırsatı yarattığını ancak bunun fizik kondisyonunun düşmesiyle ilgili olmadığını dile getirdi.

Fußball WM 2018 Gruppe F Deutschland - Mexiko

Almanya-Meksika 1:0 Meksika lehine sonuçlandı

"Dar alanda kısa paslaşmalar bize göre değil"

Alman milli takımı teknik direktörü İsveç maçında kadro ve taktik açılarından radikal değişiklik yapmayı düşünmediğini ve oyuncularının sonuca gitme yeteneğinde eksiklik görmediğini söyledi. Joachim Löw son üç maçtır gösteremedikleri güce yeniden kavuşacaklarından emin olduğunu belirtti. Löw ilk yarıdaki asabi ve düzensiz oyundan sonra ikinci yarıda toparlanarak Meksika karşısında daha baskılı oynadıklarını dile getirdi.

Joachim Löw, ikinci turda Brezilya ile karşılaşma ihtimaliyle ilgili olarak ise şunları söyledi: "Neden şimdiden ikinci turla ilgili hesap yapayım? Önce toparlanıp önümüzdeki maçı kazanmamız lazım. İkinci turu düşünmenin zamanı değil.”

Alman milli takım teknik direktörü çok sık top kaptırmalarının rakibe alan ve karşı atak fırsatı yarattığını belirterek dar alana sıkışıp kalmalarının rakibin oyun kurmalarını önlemesini kolaylaştırdığına dikkat çekti.

Löw, Geçen yılki Konfederasyon Kupası'nın genç bir kadroyla kazandıklarını ve o turnuvada Meksika'yı rahat yendiklerini hatırlatan bir spor muhabirinin neden Dünya Kupası'nda gençlere daha az yer verdiği şeklindeki sorusunu şöyle yanıtladı: "Kadromuz nispeten genç sayılır. Meksika karşısında gösterememiş olsalar da takımda tecrübeli ve usta oyuncular var. Konfederasyon Kupası son derece farklıydı. Meksika defansa çekilmiş ve kötü oynamıştı.”

Alman milli takım teknik direktörü Joachim Löw son dört dünya şampiyonundan üçünün ilk turda elendiği ve böyle bir akıbetin Almanya'nın da başına gelebileceği şeklindeki iddialara katılmadığını belirterek, "Başka şampiyonların neden çabuk elendiğini bilemem. Ama bizim başımıza böyle bir şey gelmeyecek. Başaracağız” dedi. Löw Meksika maçında saptadıkları hataları düzelterek ikinci tura çıkacaklarından kuşkusu olmadığını sözlerine ekledi.

Alman milli takımı Dünya Kupası'nda 23 Haziran Cumartesi günü İsveç ile karşılaşacak.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Maçlarının yarısından fazlasını kazandı

    Alman Milli Takımı 2018 Dünya Kupası öncesi 942 uluslararası maç oynadı. İlk maçını 5 Nisan 1908'de İsviçre ile yaptı. Bu karşılaşmayı 5-3 kaybetti. Toplamda 550 galibiyet, 190 beraberlik ve 202 yenilgi alırken 2 bin 118 gol atıp kalesinde bin 105 gol gördü. Bu müsabakalarda 937 futbolcu forma giydi.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Löw rekor peşinde

    Teknik Direktör Joachim Löw, Rusya'daki kupa öncesi Alman Milli Takımı'nın başında 162 karşılaşmaya çıktı. Löw, Alman Milli Takımı'nı Rusya'da yarı finale taşıması hâlinde, 168 maç ile rekoru elinde bulunduran ve 1977 yılında hayatını kaybeden futbol adamı Sepp Herberger'i yakalayacak.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Löw ile tek kupa

    Göreve Ağustos 2006'da gelen 58 yaşındaki Löw yönetimindeki Panzerler, bu dönemde oynadığı maçlarda 107 galibiyet, 30 beraberlik ve 25 mağlubiyet aldı. Löw bu süre zarfında 121 oyuncu oynattı. Bu futbolculardan 96'sı ilk kez Löw döneminde Alman Milli Takımı forması giydi. Almanya Löw yönetiminde katıldığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası turnuvalarında sadece 2014'te mutlu sona ulaştı.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Meksika'ya karşı bariz üstünlük

    Almanya, 2018 Dünya Kupası F Grubu'ndaki ilk rakibi Meksika ile daha önce 11 kez karşılaştı. Bu maçlardan beşini kazanırken beşinde de berabere kaldı, sadece bir kez sahadan yenik ayrıldı. Dünya Kupası'ndaki üç maçı da Almanya kazandı.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Kupaya kötü başlamıyor

    Dünya Kupası'ndaki ilk maçlarında 36 yıldır yenilmeyen Almanya, en son İspanya'daki 1982 Dünya Kupası'nda Cezayir'e 2-1'lik skorla mağlup olmuştu. Şampiyonluğa ulaştığı 2014 Dünya Kupası'ndaki ilk sınavında, Pepe'nin kırmızı kart gördüğü maçta Portekiz'i 4-0 yenmişti.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    En fazla milli olan futbolcu Matthäus

    Alman Milli Takımı'nda en fazla forma giyen futbolcu, 1980-2000 yılları arasında 150 kez sahaya çıkan Lothar Matthäus. Mevcut kadronun bu açıdan en tecrübeli ismi 91 kez milli formayı sırtına geçiren Thomas Müller.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    En golcü Klose

    Alman Milli Takımı tarihinin en golcü futbolcusu, oynadığı 137 maçta 71 gol kaydeden Miroslav Klose. Klose ayrıca Dünya Kupası tarihinin de en golcü oyuncusu. Alman forvet, 2002-2014 yılları arasında forma giydiği dört şampiyonada oynadığı 24 maçta 16 gol kaydetti. Şu an 39 yaşında olan Polonya doğumlu eski futbolcu, Löw'ün Rusya'daki teknik ekibinde yer alan isimlerden biri.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Gerd Müller gerçeği

    Almanya'nın Klose'den sonra milli formayla en fazla gol atan futbolcusu ise Gerd Müller. Klose'nin oynadığı milli maç sayısının yarısına dahi yetişemeden bu başarıyı gösteren Gerd Müller, 62 karşılaşmada 68 gol kaydetti.

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    Sayılarla Alman Milli Takımı

    Thomas Müller işini yapıyor

    Almanya'nın Rusya'daki kadrosunun en golcü ismi ise gösterişsiz ama etkili futboluyla bilinen Thomas Müller. 91 maçta 38 kez rakip fileleri havalandıran bu futbolcunun Dünya Kupası turnuvalarında şu ana kadar 10 golü bulunuyor.


DW, dpa/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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