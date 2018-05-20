 Löw: Erdoğan fotoğrafı konusu kapandı | ALMANYA | DW | 01.06.2018

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ALMANYA

Löw: Erdoğan fotoğrafı konusu kapandı

FİFA Dünya Futbol Şampiyonası’na hazırlanan Alman millilerin teknik direktörü Löw, Özil ve Gündoğan’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğrafına yönelik tartışmanın takımı etkilemediğini belirtti.

Erdogan mit Özil und Gündogan (picture-alliance/dpa/Uncredited/Presdential Press Service)

Alman Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, milli oyuncular Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz vermesine yönelik tartışmaların milli takımda, "hiçbir soruna yol açmadığını" belirtti.

2018 FIFA Dünya Futbol Şampiyonası hazırlıkları için Eppan'daki antrenman kampında Cuma günü açıklama yapan Löw, "takım içinde hiçbir şekilde konu edilmedi" şeklinde konuştu.

Joachim Löw, birkaç gün önce de oyuncusu İlkay Gündoğan ile konuştuğunu ve Gündoğan'ın hiçbir takım arkadaşında kendisine yönelik bir çekince hissetmediğini söylediğini belirtti.

Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Londra'da bir otelde bir araya gelerek birlikte fotoğraf çektirmişlerdi. Gündoğan ve Özil, Erdoğan'a takımları FC Arsenal ve Manchester City'nin formalarını takdim etmişti. Gündoğan'ın formasının üzerinde, "Sayın Cumhurbaşkanı'ma saygılarımla" yazılıydı.

İlkay Gündoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İlkay Gündoğan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Özil ve Gündoğan kendilerine yönelik tepkilerin ardından Berlin'de Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelmiş ve ardından da Alman Futbol Federasyonu (DFB) ile ilgili konuya yönelik görüşmeler yapmışlardı.

Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Löw, Gündoğan'ın Berlin'deki görüşmelere kıyasla daha sakin göründüğünü belirterek, "başlarda bu konuyla çok fazla meşgul olan Gündoğan’ın Berlin'deki görüşme sonrasında konuyu geride bıraktığını" kaydetti. 

İki futbolcu, fotoğrafların basına yansımasının ardından Almanya'da başta Futbol Federasyonu olmak üzere siyasilerden ve kamuoyundan tepki almıştı. Almanya için Alternatif (AfD) partisi eleştirileri bir adım öteye taşıyarak, iki milli oyuncunun dünya şampiyonası için kadroya seçilmemesini talep etmişti.

DW,dpa/GA,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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