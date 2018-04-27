 Kuzey ve Güney Kore liderleri uzlaştı | DÜNYA | DW | 27.04.2018
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DÜNYA

Kuzey ve Güney Kore liderleri uzlaştı

Kuzey ve Güney Kore liderleri tarihi buluşmalarında Kore Yarımadası'nda düşmanlığın sona erdirilmesi konusunda uzlaştı. Ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan sonra savaş olmayacak" denildi.

Korea-Gipfel 2018 Umarmung Kim und Moon (Reuters)

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae İn, iki ülke arasındaki sınırda yer alan Panmunjom köyünde buluştu. Buluşmanın ardından iki liderin imzaladığı ortak açıklama kamuoyuna duyuruldu. Açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" ifadesine yer verildi. Liderler bunun için yapılacak uluslararası görüşmelere ABD ve Çin'in de katılabileceğini belirtti. 

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Kuzey Kore lideri Kim ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon, iki ülke arasındaki sınırda bir araya geldi. Tarihi buluşmanın gündeminde Kuzey Kore'nin nükleer silah programı ve iki ülke arasındaki ilişkiler var. (27.04.2018)

Cuma günkü Kore Zirvesi öncesinde Bonn'da görev yapan Güney Kore Başkonsolosu Keum Chang Rok iki Kore arasındaki ilişkileri ve Güney Kore'nin görüşmelerden beklentilerini DW'ye değerlendirdi. (26.04.2018)

Kuzey ve Güney Kore'nin gerginliğin azaltılması için düzenli olarak üst düzey askeri görüşmeler yapma kararı aldığı, bu görüşmelerin de iki ülke savunma bakanları ve generalleri tarafından yapılacağı kaydedildi.

Kuzey ve Güney Kore'den aileler bir araya gelecek

Bunun yanı sıra Kuzey ve Güney Kore liderleri, iki ülke arasındaki savaş yüzünden parçalanan ailelerin yeniden buluşmalarının sağlanacağını duyurdu. Bir sonraki buluşmanın Ağustos ayında yapılması planlanıyor.

Kremlin'den iki liderin buluşmasıyla ilgili açıklama yapıldı. Kremlin Kuzey ve Güney'den liderlerin zirvesini överek, buluşmayı, "çok olumlu bir haber" diye nitelendirdi. Açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her iki ülke arasındaki doğrudan görüşmeleri çok uzun süredir desteklediği bildirildi.

Kuzey Kore lideri Kim, geçen hafta sürpriz bir açıklama yaparak, tüm nükleer ve kıtalararası balistik füze denemelerini durdurma ve bir nükleer tesisi kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu. Ancak, Kim'in "ülkesinin artık nükleer ya da kıtalararası balistik füze denemesi yapmaya ihtiyacı olmadığını" çünkü "nükleer silah geliştirme hedefine ulaşmış olduğunu" belirtmesi, kuşkuyla karşılanmıştı. Bu açıklamanın, Kim'in nükleer silah programından vazgeçmesi anlamına gelmeyecebileceğine dikkat çekiyor.

Kim ve Moon'un buluşması öncesinde, Kuzey Kore ve Güney Kore liderleri arasında 2000 ve 2007 yılında gerçekleştirilen zirveler, Kuzey Kore'yi nükleer programından vazgeçirmesine veya iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine katkı sağlamamıştı.
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Kore Yarımadası'nda tarihi buluşma

dpa,rtr/JD,HT,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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Kore Yarımadası'nda tarihi buluşma  

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